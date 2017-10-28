Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 99

Новый комментарий
[Удален]  
ILNUR777:
Да, но и по 3 ляма в месяц они явно не делают, как передовики в сигналах. Да и 500к, не то чтобы лямы.
Почему бы не сочетать приятное с полезным, вставив в свой "грааль" пару ложных входов/выходов для публичной версии.

вы где-нибудь видели их финансовую отчетность? )) и насколько понимаю это оффтоп. так что лучше не продолжать. со временем поймете
 
mmmoguschiy-new:

вы где-нибудь видели их финансовую отчетность? )) и насколько понимаю это оффтоп. так что лучше не продолжать. со временем поймете
Можно подумать Вам её чистосердечно показывали.
 
Renat Akhtyamov:

Бывает и такое.

Но! Демка только для побед, причем это не сложно...

Одно только правило - сольешь (закроешь убыток), потом его заново нужно заработать, и только после этого начнется рост.

Поэтому, в соревнованиях кроем только в плюс, либо слив под ноль.

У мну там робот торгует теперь. Время еще есть. Погнали дальше

Да разумеется!

Все изменилось, США хочет слабый доллар, рынок реагирует!

Новая тройка лидеров.  Гонки продолжаются.


 
Yuriy Zaytsev:

Да разумеется!

Все изменилось, США хочет слабый доллар, рынок реагирует!

Новая тройка лидеров.  Гонки продолжаются.



Здравствуйте. 

Сорри. заболел. не смотрел за своим счетом. 

Смотрю я на 6 строчке "валяюсь" ни как не могу подняться.... 

 

Между тем представителей иностранных СМИ, находящихся в Пхеньяне, уже предупредили "готовиться к масштабному событию", которое должно произойти в КНДР в четверг. 

Если на этой неделе ничего не будет, доллар взлетит.

Иностранных журналистов в КНДР предупредили о важном мероприятии
Иностранных журналистов в КНДР предупредили о важном мероприятии
  • rg.ru
Иностранных журналистов в КНДР проинформировали о большом и важном мероприятии, которое состоится в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Reuters. Что именно произойдет в стране, представителям СМИ не сообщили. Не исключено, что это будет празднование 105-летия со...
 

В правом нижнем углу ,даже счётчик посещений стоит ... 


http://mvs.hol.es/Monitoring/

 

В этой ветке проходят регистрацию на чемпионат в Мае месяце  

https://www.mql5.com/ru/forum/189038

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
  • www.mql5.com
Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
[Удален]  
2017.04.13 09:22NZDCHFSellIn1.000.701480.00

2017.04.13 17:07NZDCHFBuyOut1.0092233.72037-9171300614.52[so at -116795848.33% ]


Это что такое было ?

Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)


 
Vladimir Zubov:
2017.04.13 09:22NZDCHFSellIn1.000.701480.00

2017.04.13 17:07NZDCHFBuyOut1.0092233.72037-9171300614.52[so at -116795848.33% ]


Это что такое было ?

Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)



У  меня тоже спарринг счёт сломался :)  



 
2017.04.13 09:22NZDCHFSellIn1.000.701480.00

2017.04.13 17:07NZDCHFBuyOut1.0092233.72037-9171300614.52[so at -116795848.33% ]

Так а что за курс такой интересный? Я на этом символе не торгую, но судя по историческим данным не было такого всплеска
1...9293949596979899100101102103104105106...142
Новый комментарий