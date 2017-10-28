Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 99
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да, но и по 3 ляма в месяц они явно не делают, как передовики в сигналах. Да и 500к, не то чтобы лямы.
вы где-нибудь видели их финансовую отчетность? )) и насколько понимаю это оффтоп. так что лучше не продолжать. со временем поймете
вы где-нибудь видели их финансовую отчетность? )) и насколько понимаю это оффтоп. так что лучше не продолжать. со временем поймете
Бывает и такое.
Но! Демка только для побед, причем это не сложно...
Одно только правило - сольешь (закроешь убыток), потом его заново нужно заработать, и только после этого начнется рост.
Поэтому, в соревнованиях кроем только в плюс, либо слив под ноль.
У мну там робот торгует теперь. Время еще есть. Погнали дальше
Да разумеется!
Все изменилось, США хочет слабый доллар, рынок реагирует!
Новая тройка лидеров. Гонки продолжаются.
Да разумеется!
Все изменилось, США хочет слабый доллар, рынок реагирует!
Новая тройка лидеров. Гонки продолжаются.
Здравствуйте.
Сорри. заболел. не смотрел за своим счетом.
Смотрю я на 6 строчке "валяюсь" ни как не могу подняться....
Между тем представителей иностранных СМИ, находящихся в Пхеньяне, уже предупредили "готовиться к масштабному событию", которое должно произойти в КНДР в четверг.
Если на этой неделе ничего не будет, доллар взлетит.
В правом нижнем углу ,даже счётчик посещений стоит ...
http://mvs.hol.es/Monitoring/
В этой ветке проходят регистрацию на чемпионат в Мае месяце
https://www.mql5.com/ru/forum/189038
Это что такое было ?
Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)
Это что такое было ?
Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)
У меня тоже спарринг счёт сломался :)
Так а что за курс такой интересный? Я на этом символе не торгую, но судя по историческим данным не было такого всплеска