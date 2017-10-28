Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 101
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Может на колбасу её?) Пользы от неё больше будет.
Пристрелить что бы не мучилась и что б не ржала лишний раз по поводу и без.
Экстремистское какое то предложение, буквально 10 минут назад навещали ее в больнице , желали здоровья.
Экстремистское какое то предложение, буквально 10 минут назад навещали ее в больнице , желали здоровья.
эту?
Кто спонсором должен быть по вашему мнению?
Была мысль о том что бы входной билет стоит 20$ , 40 человек - уже 800$ , две номинации = 400$ , хотя - такой вариант вряд ли приживется :-)
MQ - им не до нас, они не готовы , им это не нужно - но и не мешает и это уже хорошо.
Это что такое было ?
Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)
Была мысль о том что бы входной билет стоит 20$ , 40 человек - уже 800$ , две номинации = 400$ , хотя - такой вариант вряд ли приживется :-)
MQ - им не до нас, они не готовы , им это не нужно - но и не мешает и это уже хорошо.
Сейчас сделано вот так, позже выброшу новую версию.
Нужны более чёткие правила. Так-же вопрос в призовом фонде, неправильно делить между первыми местами, есть ещё два места снизу, и туда нужен утешительный приз)
Жду от YuraZ конкретики)
Сейчас сделано вот так, позже выброшу новую версию.
Нужны более чёткие правила. Так-же вопрос в призовом фонде, неправильно делить между первыми местами, есть ещё два места снизу, и туда нужен утешительный приз)
грамматические ошибки исправьте пжста
И... победитель всегда только один.
грамматические ошибки исправьте пжста
Где?
"Призовой фонд что делает?" - делиться
Да, увидел(
...
И... победитель всегда только один.
.
Мы обсуждали , одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.