Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 101

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Andrey Dik:

Может на колбасу её?) Пользы от неё больше будет.

Пристрелить что бы не мучилась и что б не ржала лишний раз по поводу и без.

Экстремистское какое то предложение,  буквально 10 минут  назад навещали ее в больнице , желали здоровья.

 
Yuriy Zaytsev:

Экстремистское какое то предложение,  буквально 10 минут  назад навещали ее в больнице , желали здоровья.

эту?


 
Vitaly Muzichenko:
Кто спонсором должен быть по вашему мнению?

Была мысль о том что бы входной билет стоит 20$ , 40 человек - уже 800$ , две номинации = 400$ ,  хотя  - такой вариант вряд ли приживется :-)

MQ - им не до нас, они не готовы , им это не нужно - но и не мешает и это уже хорошо.

 
Vladimir Zubov:
2017.04.13 09:22NZDCHFSellIn1.000.701480.00

2017.04.13 17:07NZDCHFBuyOut1.0092233.72037-9171300614.52[so at -116795848.33% ]


Это что такое было ?

Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)

Посмотрел в пятёрке, нет там никаких шпилек
 
Yuriy Zaytsev:

Была мысль о том что бы входной билет стоит 20$ , 40 человек - уже 800$ , две номинации = 400$ ,  хотя  - такой вариант вряд ли приживется :-)

MQ - им не до нас, они не готовы , им это не нужно - но и не мешает и это уже хорошо.

Сейчас сделано вот так, позже выброшу новую версию.

Нужны более чёткие правила. Так-же вопрос в призовом фонде, неправильно делить между первыми местами, есть ещё два места снизу, и туда нужен утешительный приз)



Жду от YuraZ конкретики

 
Vitaly Muzichenko:

Сейчас сделано вот так, позже выброшу новую версию.

Нужны более чёткие правила. Так-же вопрос в призовом фонде, неправильно делить между первыми местами, есть ещё два места снизу, и туда нужен утешительный приз)

грамматические ошибки исправьте пжста

И... победитель всегда только один.

 
Renat Akhtyamov:
грамматические ошибки исправьте пжста
Где?
 
Vitaly Muzichenko:
Где?
"Призовой фонд что делает?" - делиться
 
Renat Akhtyamov:
"Призовой фонд что делает?" - делиться

Да, увидел(
 
Renat Akhtyamov:

...

И... победитель всегда только один.



.
Мы обсуждали ,  одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.
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