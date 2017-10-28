Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 93

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Vitaly Muzichenko:
Ясно, значит более правильно вести обсуждение не этого месяца, в майской ветке)

Совершенно верно )))
 

Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс и хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля....

Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ для МТ4?

 
Renat Akhtyamov:

Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля.

Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ-МТ4?


 
Vitaly Muzichenko:

Ок. Ссылку на сигнал где берем, в профиле или как?

Если с профиля, то вот:

https://www.mql5.com/ru/signals/288767

МТ4, $10`000, 1:100

 
Renat Akhtyamov:
Ок. Ссылку на сигнал где берем, в профиле или как?

На странице сигнала 
 
Server Muradasilov:

На странице сигнала 
та же ссылка получается
 
Server Muradasilov:

На странице сигнала 

Добавлено, ждём обновление в понедельник.

//--

По прошествии прошлой недели, выбыл ещё один участник, и один прибыл)

 
Alexander Laur:


Номинация одна - наибольшая прибыль и Чемпион один, а вот количество столбцов в таблице может быть несколько:

- прибыль;

- просадка;

- профит-фактор;

- коэффициент Шарпа и т.д.

Табличку можно сортировать по столбцам. Пусть каждый сам выбирает для себя лучшего по определенному показателю.

Не прибыль, а эквити.

Ибо прибыль - цифра обманчивая. Может быть мульон в балансе, а денег в кошельке 1 бакс, т.е. просадка 99,9999 %...

 
Alexander Laur:


Номинация одна - наибольшая прибыль и Чемпион один, а вот количество столбцов в таблице может быть несколько:

- прибыль;

- просадка;

- профит-фактор;

- коэффициент Шарпа и т.д.

Табличку можно сортировать по столбцам. Пусть каждый сам выбирает для себя лучшего по определенному показателю.


Такую табличку      Vitaly Muzichenko  сделал ,вы кстати её видели? ,сначала идут виджеты,потом таблица ,верхний правый угол сортировка 

http://mvs.hol.es/Monitoring/

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 

Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.

Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?

Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)

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