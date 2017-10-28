Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 93
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Ясно, значит более правильно вести обсуждение не этого месяца, в майской ветке)
Совершенно верно )))
Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс и хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля....
Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ для МТ4?
Так, давайте попробуем. Нашел одну интересную особенность рынка форекс хочу потестить. На победу не претендую, но скоро 10-е апреля.
Первый вопрос - как открыть счет на демке MQ-МТ4?
Ок. Ссылку на сигнал где берем, в профиле или как?
Если с профиля, то вот:
https://www.mql5.com/ru/signals/288767
МТ4, $10`000, 1:100
Ок. Ссылку на сигнал где берем, в профиле или как?
На странице сигнала
На странице сигнала
На странице сигнала
Добавлено, ждём обновление в понедельник.
//--
По прошествии прошлой недели, выбыл ещё один участник, и один прибыл)
Номинация одна - наибольшая прибыль и Чемпион один, а вот количество столбцов в таблице может быть несколько:
- прибыль;
- просадка;
- профит-фактор;
- коэффициент Шарпа и т.д.
Табличку можно сортировать по столбцам. Пусть каждый сам выбирает для себя лучшего по определенному показателю.
Не прибыль, а эквити.
Ибо прибыль - цифра обманчивая. Может быть мульон в балансе, а денег в кошельке 1 бакс, т.е. просадка 99,9999 %...
Номинация одна - наибольшая прибыль и Чемпион один, а вот количество столбцов в таблице может быть несколько:
- прибыль;
- просадка;
- профит-фактор;
- коэффициент Шарпа и т.д.
Табличку можно сортировать по столбцам. Пусть каждый сам выбирает для себя лучшего по определенному показателю.
Такую табличку Vitaly Muzichenko сделал ,вы кстати её видели? ,сначала идут виджеты,потом таблица ,верхний правый угол сортировка
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Решил посмотреть чем дышут наши участники.... Удивлён.
Неужели нынче без усреднений и доливок увеличенным объёмом торговля не мила? Куда катится мир?
Единственный, кто, похоже, не использует усреднения - Игорь Рыбаков. У него что то хитрое. Ну и я не использую.)