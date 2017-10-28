Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 103
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Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле
Виталий включите в расчет еще загрузку депозита, думаю результат будет интересным
Виталий включите в расчет еще загрузку депозита, думаю результат будет интересным
Могу включить хоть ... что угодно. Давай-те больше конкретики в виде формулы.
формула расчета бала та же что и для просадки
Экстремистское какое то предложение, буквально 10 минут назад навещали ее в больнице , желали здоровья.
формула расчета бала та же что и для просадки
Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле
Ясно, то есть второй победитель будет в самом низу, это нормально?
Это не экстремизм, а сострадание.)
Зарядить маузер и вложить Вам в руку ?
для исполнения гуманистического акта
Во второй номинации учитывается максимальная просадка эквити, так что если были большие просадки - то второе с низу место нормально.
качество торговли...
это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее
заразно это - стремиться к проигрышу
чую, валить отсюда надо..........
Вечер 13-04-2017!
Результат лидера - кажется уже недосягаем, даже если он приостановит торговлю , либо будет входить ради забавы , на самых разворотах!
Хотя - впереди еще 14 дней - а позади только 12 - мы еще не переселились за середину, возможно смогут догнать. Если не будут загонять лошадей.
http://mvs.hol.es/Monitoring/