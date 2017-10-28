Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 103

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Vitaly Muzichenko:

Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле



Виталий включите в расчет еще загрузку депозита, думаю результат будет интересным
 
Sergey Gritsay:

Виталий включите в расчет еще загрузку депозита, думаю результат будет интересным
Могу включить хоть ... что угодно. Давай-те больше конкретики в виде формулы.
 
Vitaly Muzichenko:
Могу включить хоть ... что угодно. Давай-те больше конкретики в виде формулы.

формула расчета бала та же что и для просадки
 
Yuriy Zaytsev:

Экстремистское какое то предложение,  буквально 10 минут  назад навещали ее в больнице , желали здоровья.

Это не экстремизм, а сострадание.)
 
Sergey Gritsay:

формула расчета бала та же что и для просадки
Ясно, то есть второй победитель будет в самом низу, это нормально?
 
Vitaly Muzichenko:

Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле

почему лабуда? вреде все нормально.
 
Vitaly Muzichenko:
Ясно, то есть второй победитель будет в самом низу, это нормально?
Во второй номинации учитывается максимальная просадка эквити, так что если были большие просадки - то второе с низу место нормально.
 
Andrey Dik:
Это не экстремизм, а сострадание.)

Зарядить маузер и вложить Вам в руку ?

для исполнения  гуманистического акта

 
Andrey Dik:
Во второй номинации учитывается максимальная просадка эквити, так что если были большие просадки - то второе с низу место нормально.

качество торговли...

это соревнования за первое место вообще то, а не за последнее

заразно это - стремиться к проигрышу

чую, валить отсюда надо..........

 


Вечер 13-04-2017!

Результат лидера -  кажется уже недосягаем, даже если он приостановит торговлю , либо будет входить  ради забавы , на самых разворотах!

Хотя - впереди еще  14 дней  - а позади только  12 -  мы еще не переселились за середину, возможно смогут догнать. Если не будут загонять лошадей.

http://mvs.hol.es/Monitoring/

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