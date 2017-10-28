Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 100

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прикольненько
 
Renat Akhtyamov:
прикольненько


Рена ,ты зачем таким образом, от конкурентов избавляешься,нехорошо :)  

 
Yuriy Zaytsev:

Ну если простоять на старте, не факт, что все лошади  - будут сброшены в кювет и можно будет тронувшись медленно , как будто развозишь воду на старой кляче,  победить.

Победит как раз тот, у кого лошадь как  горячий Арабский скакун , не минуты не стоит!

Я могу слить -  предупреждал сразу  -  буду дико рисковать, и рискую!

Заболела лошадь что ль?

На скачках никто не предупреждает "Моя лошадь может споткнуться!" - на скачки лошадей выставляют что бы побеждать.

До окончания "скачек" время ещё есть, выздоравливай, лошадь Юрия! )))

 
Vladimir Zubov:
2017.04.13 09:22NZDCHFSellIn1.000.701480.00

2017.04.13 17:07NZDCHFBuyOut1.0092233.72037-9171300614.52[so at -116795848.33% ]


Это что такое было ?

Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)



В сервисдеск написали ?
 
Andrey Dik:

Заболела лошадь что ль?

На скачках никто не предупреждает "Моя лошадь может споткнуться!" - на скачки лошадей выставляют что бы побеждать.

До окончания "скачек" время ещё есть, выздоравливай, лошадь Юрия! )))

Споткнулась на полном скаку, ударилась , лежит в коме, думаю встанет,  cпасибо - за то что навестили ее , в больнице,  я ей передам.

 
Yuriy Zaytsev:

Споткнулась на полном скаку, ударилась , лежит в коме, думаю встанет,  cпасибо - за то что навестили ее , в больнице,  я ей передам.

Может на колбасу её?) Пользы от неё больше будет.

Пристрелить что бы не мучилась и что б не ржала лишний раз по поводу и без.

 
нужно конкурсы внедрить, за реальные деньги, было бы круто!
 
Евгений Скрябин:
нужно конкурсы внедрить, за реальные деньги, было бы круто!
Кто спонсором должен быть по вашему мнению?
 
Server Muradasilov:


Рена ,ты зачем таким образом, от конкурентов избавляешься,нехорошо :)  

продавать надо было, кто ж знал

первое место было бы недоступно

я даже и не начал бороться пока, прицениваюсь...
 
Vitaly Muzichenko:
Кто спонсором должен быть по вашему мнению?

да кто им будет???

я как то писал про то - как и где нужно отобразить спонсоров...

всем побоку, вообще никакой благодарности...


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