Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 100
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прикольненько
Рена ,ты зачем таким образом, от конкурентов избавляешься,нехорошо :)
Ну если простоять на старте, не факт, что все лошади - будут сброшены в кювет и можно будет тронувшись медленно , как будто развозишь воду на старой кляче, победить.
Победит как раз тот, у кого лошадь как горячий Арабский скакун , не минуты не стоит!
Я могу слить - предупреждал сразу - буду дико рисковать, и рискую!
Заболела лошадь что ль?
На скачках никто не предупреждает "Моя лошадь может споткнуться!" - на скачки лошадей выставляют что бы побеждать.
До окончания "скачек" время ещё есть, выздоравливай, лошадь Юрия! )))
Это что такое было ?
Кстати на четверке этого символа нет, хотел глянуть шпильку)
В сервисдеск написали ?
Заболела лошадь что ль?
На скачках никто не предупреждает "Моя лошадь может споткнуться!" - на скачки лошадей выставляют что бы побеждать.
До окончания "скачек" время ещё есть, выздоравливай, лошадь Юрия! )))
Споткнулась на полном скаку, ударилась , лежит в коме, думаю встанет, cпасибо - за то что навестили ее , в больнице, я ей передам.
Споткнулась на полном скаку, ударилась , лежит в коме, думаю встанет, cпасибо - за то что навестили ее , в больнице, я ей передам.
Может на колбасу её?) Пользы от неё больше будет.
Пристрелить что бы не мучилась и что б не ржала лишний раз по поводу и без.
нужно конкурсы внедрить, за реальные деньги, было бы круто!
Рена ,ты зачем таким образом, от конкурентов избавляешься,нехорошо :)
продавать надо было, кто ж знал
первое место было бы недоступноя даже и не начал бороться пока, прицениваюсь...
Кто спонсором должен быть по вашему мнению?
да кто им будет???
я как то писал про то - как и где нужно отобразить спонсоров...
всем побоку, вообще никакой благодарности...