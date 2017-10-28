Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 96
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Поглядел я на Ваши входы, некоторые из них мало чем отличимы от усреднения.
Не ищите системы там где ее нет. Я сейчас играю в лотерею, подтверждается или намечается движение - купим еще билетик. Но усреднение не использую.
Там доливки, а не усреднения)
Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение - что Igor Volodin уже недосягаем.
Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.
Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение - что Igor Volodin уже недосягаем.
Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.
Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.
Как поменять аву на сигнале?
Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение - что Igor Volodin уже недосягаем.
Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.
А кто внизу таблицы - тот имеет ещё большую загрузку депозита)))
Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.
Как поменять аву на сигнале?
Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.
Как поменять аву на сигнале?
Женя , а можно показать скриншотик где происходит доливка ?
Вот она доливочка.
Вот она доливочка.
Даже :-)) после 3-й не закусываем ? ( т.е. в переводе на трейдеровский язык , не фиксируем хотя бы часть профита )
Предвижу ответ, даже после третьей не закусываю!