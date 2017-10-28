Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 96

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Andrey Dik:
Поглядел я на Ваши входы, некоторые из них мало чем отличимы от усреднения.

Не ищите системы там где ее нет. Я сейчас играю в лотерею, подтверждается или намечается движение - купим еще билетик. Но усреднение не использую.

 
А для сигнала нельзя что ли выбирать свою автарку как для продуктов маркета? (сейчас на сигналах ава автора сигнала)
 
Evgeny Belyaev:

Там доливки, а не усреднения)
Женя ,  а можно показать скриншотик самой сделки где происходит доливка ?
 

Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение -  что Igor Volodin  уже недосягаем.

Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.


 
Yuriy Zaytsev:

Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение -  что Igor Volodin  уже недосягаем.

Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.

Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.

Как поменять аву на сигнале?

 
Yuriy Zaytsev:

Смотрю таблицу за Апрель. возникает ощущение -  что Igor Volodin  уже недосягаем.

Обратите внимание - если брать одну из номинаций, а именно эквити, то все кто вверху списка имеет сильную загрузку депозита, хороший профит фактор.



А кто внизу таблицы - тот имеет ещё большую загрузку депозита)))
 
Andrey Dik:

Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.

Как поменять аву на сигнале?

Не меняется
 
Andrey Dik:

Чойто не досигаем то? Мой конь закончил разминку, теперь бегать будет.

Как поменять аву на сигнале?

Уже все ждут давно ,  Похоже он у Вас на старте все еще спотыкается, ощущение что сбивает подкову и сразу в кузницу на Update. Но может наконец то правильный UPDATE даст результат и он взлетит наверх таблицы как Пегас.
 
Yuriy Zaytsev:
Женя ,  а можно показать скриншотик где происходит доливка ?

Вот она доливочка.


 
Evgeny Belyaev:

Вот она доливочка.


Даже  :-)) после 3-й не закусываем ?       ( т.е. в переводе на трейдеровский язык , не фиксируем  хотя бы часть профита  )

Предвижу ответ, даже после третьей не закусываю!

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