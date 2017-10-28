Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 102
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Посмотрел в пятёрке, нет там никаких шпилек
у меня аналогичная ситуация толькопо другому инструменту в МТ5, только сработала в плюс
Еще один прикол нашел. И опять 17:07
Магнитные бури какие то !!!!
у меня аналогичная ситуация толькопо другому инструменту в МТ5, только сработала в плюс
Еще один прикол нашел. И опять 17:07
Магнитные бури какие то !!!!
эхххх. лотик маловат тока, жаль, жаль...
эхххх. лотик маловат тока, жаль, жаль...
И не говори знал бы что так будет зашел бы на всю котлету, сейчас бы где то в космосе болтался :)))
.
Мы обсуждали , одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.
тока вот второй таблички с медальками нету пока
непорядочек...
И не говори знал бы что так будет зашел бы на всю котлету, сейчас бы где то в космосе болтался :)))
и чо, на реале такое же?
не могу сказать, на реале не торгую таким инструментом. Центовик у меня на МТ4 в торговле участвует пара NZDCHF как у Server Muradasilov но по ней сделок в этот момент не было, и шпильки нет,
не могу сказать, на реале не торгую таким инструментом. Центовик у меня на МТ4 в торговле участвует пара NZDCHF как у Server Muradasilov но по ней сделок в этот момент не было, и шпильки нет,
экзотика всегда хорошо летала, но чтобы таккк ))) это ахтунг...
м-да, центовик бы еще поправили, а вот на демо уже по видимому и не исправят...
я предлагаю разрешить открыть потерпевшим депо равным сумме, которая была равна величине эквити до этих полетов
.
Мы обсуждали , одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.
Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле
Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле
тот у кого последнее место по первой номинации, получает вторую
а чо, прикольненько