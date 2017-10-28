Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 102

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Vitaly Muzichenko:
Посмотрел в пятёрке, нет там никаких шпилек


у меня аналогичная ситуация толькопо другому инструменту в МТ5, только сработала в плюс


 
2017.04.13 17:07USDMXNSellOut0.0192233.71813999.80


Еще один прикол нашел. И опять 17:07

Магнитные бури какие то !!!!

 
Sergey Gritsay:


у меня аналогичная ситуация толькопо другому инструменту в МТ5, только сработала в плюс


Uladzimir Kirychenka:
2017.04.13 17:07USDMXNSellOut0.0192233.71813999.80


Еще один прикол нашел. И опять 17:07

Магнитные бури какие то !!!!

эхххх. лотик маловат тока, жаль, жаль...

 
Renat Akhtyamov:
эхххх. лотик маловат тока, жаль, жаль...

И не говори знал бы что так будет зашел бы на всю котлету, сейчас бы где то в космосе болтался :)))
 
Yuriy Zaytsev:

.
Мы обсуждали ,  одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.

тока вот второй таблички с медальками нету пока

непорядочек...

 
Sergey Gritsay:

И не говори знал бы что так будет зашел бы на всю котлету, сейчас бы где то в космосе болтался :)))
и чо, на реале такое же?
 
Renat Akhtyamov:
и чо, на реале такое же?

не могу сказать, на реале не торгую таким инструментом. Центовик у меня на МТ4 в торговле участвует пара NZDCHF как у Server Muradasilov но по ней сделок в этот момент не было, и шпильки нет,
 
Sergey Gritsay:

не могу сказать, на реале не торгую таким инструментом. Центовик у меня на МТ4 в торговле участвует пара NZDCHF как у Server Muradasilov но по ней сделок в этот момент не было, и шпильки нет,

экзотика всегда хорошо летала, но чтобы таккк ))) это ахтунг...

м-да, центовик бы еще поправили, а вот на демо уже по видимому и не исправят...

я предлагаю разрешить открыть потерпевшим депо равным сумме, которая была равна величине эквити до этих полетов

 
Yuriy Zaytsev:

.
Мы обсуждали ,  одна номинация по эквмти
Вторая по качеству торговли.
Решили в двух номинациях.

Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле


 
Vitaly Muzichenko:

Какая-то лабуда. получается, вставил расчёты по вашей формуле


тот у кого последнее место по первой номинации, получает вторую

а чо, прикольненько


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