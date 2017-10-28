Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 142
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ЭТО ЖЕ НАДО!!! попал прямо в 13-у лунку .... думаю .... какого фига я сегодня про женские монастыри...
Вот почему я хочу в монастырь женский , очищения душа требует.
На последних минутах этого замечательного соревнования я бы хотел выразить особую благодарность нашим знакомым по форуму, которых мы видим каждый день. но которые делают очень важную работу:
ув. организатору соревнования, Server Muradasilov
ув. техподдержке и силовой жиле страницы чемпионата Vitaly Muzichenko
ув. массзатейнику и просто весёлому человеку Yuriy Zaytsev
Выражаю всем благодарность от все души за то, что были вместе, за споры, склоки, мордобой, шутки прибаутки, было весело и не скучно.
Всем Спасибо.
На последних минутах этого замечательного соревнования я бы хотел выразить особую благодарность нашим знакомым по форуму, которых мы видим каждый день. но которые делают очень важную работу:
ув. организатору соревнования, Server Muradasilov
ув. техподдержке и силовой жиле страницы чемпионата Vitaly Muzichenko
ув. массзатейнику и просто весёлому человеку Yuriy Zaytsev
Выражаю всем благодарность от все души за то, что были вместе, за споры, склоки, мордобой, шутки прибаутки, было весело и не скучно.
Всем Спасибо.
Твой вклад бесценен .....
И тебе спасибо огромное Андрей !!!
Поздравляю победителей от всей души ,желаю дальнейших успехов ! ! !
Прошу скинуть мне в личку, данные для отправки памятных презентов .
Офигенные призы! Поздравляю от всей души!
Ну а победителей апрельского соревнования надо бы объявить.... Пам бара бам бара бам тура пам пам.... Победители....
Пам бара бам бара бам тупа пам пам .....
Победитель в первой номинации:
Igor Volodin (Vigor)
Победитель во второй номинации:
Sergey Don (digimax)
Поздравляю победителей от всей души ,желаю дальнейших успехов ! ! !
Прошу скинуть мне в личку, данные для отправки памятных презентов
Победитель в первой номинации:
Igor Volodin (Vigor)
Победитель во второй номинации:
Sergey Don (digimax)
Красавы!
Красивая торговля, и достойная победа!
Поздравляю!
Красавы!
Красивая торговля, и достойная победа!
Поздравляю!
Вперёд , Евгений! Покажите этим школьникам, что такое торговля на форекс! :D
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