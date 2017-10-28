Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 142

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ЭТО ЖЕ НАДО!!! попал прямо в 13-у лунку ....  думаю .... какого фига я сегодня про женские монастыри...

Вот почему я хочу в монастырь женский , очищения душа требует.

 

На последних минутах этого замечательного соревнования я бы хотел выразить особую благодарность нашим знакомым по форуму, которых мы видим каждый день. но которые делают очень важную работу:

ув. организатору соревнования, Server Muradasilov

ув. техподдержке и силовой жиле страницы чемпионата Vitaly Muzichenko

ув. массзатейнику и просто весёлому человеку  Yuriy Zaytsev

Выражаю всем благодарность от все души за то, что были вместе, за споры, склоки, мордобой, шутки прибаутки, было весело и не скучно.

Всем Спасибо.

 
 
Andrey Dik:

На последних минутах этого замечательного соревнования я бы хотел выразить особую благодарность нашим знакомым по форуму, которых мы видим каждый день. но которые делают очень важную работу:

ув. организатору соревнования, Server Muradasilov

ув. техподдержке и силовой жиле страницы чемпионата Vitaly Muzichenko

ув. массзатейнику и просто весёлому человеку  Yuriy Zaytsev

Выражаю всем благодарность от все души за то, что были вместе, за споры, склоки, мордобой, шутки прибаутки, было весело и не скучно.

Всем Спасибо.


И тебе спасибо огромное Андрей !!!  

Твой вклад бесценен .....
 
Server Muradasilov:

Поздравляю победителей от всей души ,желаю дальнейших успехов ! ! ! 

Прошу скинуть мне в личку, данные для отправки памятных презентов  .

Офигенные призы! Поздравляю от всей души!

Ну а победителей апрельского соревнования надо бы объявить.... Пам бара бам бара бам тура пам пам.... Победители....

 

Пам бара бам бара бам тупа пам пам .....  


Победитель в первой номинации:


Igor Volodin (Vigor)



Победитель во второй номинации:


Sergey Don (digimax)



Поздравляю победителей от всей души ,желаю дальнейших успехов ! ! ! 

Прошу скинуть мне в личку, данные для отправки памятных презентов  


 
Server Muradasilov:

Победитель в первой номинации:

Igor Volodin (Vigor)

Победитель во второй номинации:

Sergey Don (digimax)

Красавы!

Красивая торговля, и достойная победа!

Поздравляю!

 
Andrey Dik:

Красавы!

Красивая торговля, и достойная победа!

Поздравляю!

Поздравляю. Это был интересный бой. 
 
Artem Prischepa:
Вперёд , Евгений! Покажите этим школьникам, что такое торговля на форекс! :D 

Как с Вами связаться? 

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