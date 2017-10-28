Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 89

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Vitaly Muzichenko:

Очень странно, Я соединяюсь с любого терминала без проблем, и в первую очередь проверил на 


Понятно по скрину выложенному позже, коннектиться нужно в МТ4 )


так бы и сказал, я в 5-ке пробовал )
завтра посмотрю
[Удален]  
Andrey Dik:
а. кстати, почему запрещены?
https://www.mql5.com/ru/signals/287433
Торговые сигналы для MetaTrader 5: LCHI2017
Торговые сигналы для MetaTrader 5: LCHI2017
  • fxsaber
  • www.mql5.com
Тестирование сервиса Сигналов... Промежуточный итоги За несколько часов совершил больше тысячи переворотных сделок - бан Сервиса. Торгует советник на биржевых инструментах.#include // https://www.mql5...
 
Yuriy Zaytsev:

Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого  бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.

Если можно уберите эти посты, пожалуйста.


Это как на чемпионате помнится мне,  не помню какой год,  нашёл..

2012 - 1 человек Шел уверенно вверх и был на 2 месте ,а в конце чемпа - резко на 7 место ушел.......

Поэтому судить человека, по его текущей торговле - не стоит. Он резко может уйти на 1 место.

[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого  бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.

Если можно уберите эти посты, пожалуйста.


Дружище, держи себя в руках, пожалуйста! Не нужно приписывать свои буйные фантазии там где их нет!!! И говори за себя. Если для тебя полуторапроцентный уход баланса в минус означает полный провал - дело твоё. Но про тебя речь и не велась. Кстати удачи! 
[Удален]  
Vladislav Andruschenko:


Это как на чемпионате помнится мне,  не помню какой год,  нашёл..

2012 - 1 человек Шел уверенно вверх и был на 2 месте ,а в конце чемпа - резко на 7 место ушел.......

Поэтому судить человека, по его текущей торговле - не стоит. Он резко может уйти на 1 место.


Абсолютно верно! 
 
Yuriy Zaytsev:

Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого  бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.

Если можно уберите эти посты, пожалуйста.

Юра, я удалил.
 

Навеяло:

    БАР , дикий запад , в баре  тишина покой , ковбои сидят пьют виски , девочки поют , все чинно - никакого шума и драк.

Вдруг залетает в бар молодой ковбой  и из двух кольтов палит в потолок - очень шумно, визг , крики,  девочки разбегаются.

Он подходит к барной стойке  и  дерзким голосом требует налить 50 грамм виски и залпом выпивает  , просит еще - расслабляется и  садится у стойки.

И тут старый ковбой , со шрамами на лице и дырками от пуль по всему телу ему тихо так говорит - спили мушку!

Молодой не обращая внимания - уходит из бара.  На следующий день сценарий  повторяется, после очередной пальбы - тот же старый ковбой опять ему говорит, спили мушку - реакция та же.

На третий день тот же сценарий,  но тут молодой  борзый ковбой спрашивает старого ,  а к чему ты мне это про мушку рассказываешь ?

Старый и говорит:

    -  да был тут как то один такой же молодой и борзый , на тебя похожий - он так же залетал в бар палил и кольта  кричал на всех , ругался ,  обзывал и хами.

     - некоторое время терпели  ,затем надоело всем , завалили его на пол , скрутили вставили в задницу кольт 45 калибра и провернули два раза

     - Так что мой тебе совет  - СПИЛИ МУШКУ!


( ох а у кольта зачетная мушка )

 

запись на  Апрель  продолжается ,  разрешено до 10.04.2017                 

--------------     В МАЕ УЖЕ 35 участников           ----------------   https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page25#comment_4838716


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13Сюда никого не пишем    "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4  https://www.mql5.com/ru/signals/287431 

10   участников торгует на mt5 , 17  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорция

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
Не 41, а меньше, у вас в таблице некоторые участники дважды записаны (по крайне мере троих вижу) и я в том числе.
 

Спасибо поправлю!

p.s.

поправил, пробой уровня 41 был ложным, откат.

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