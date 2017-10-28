Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 89
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Очень странно, Я соединяюсь с любого терминала без проблем, и в первую очередь проверил на
Понятно по скрину выложенному позже, коннектиться нужно в МТ4 )
так бы и сказал, я в 5-ке пробовал )
завтра посмотрю
а. кстати, почему запрещены?
Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.
Если можно уберите эти посты, пожалуйста.
Это как на чемпионате помнится мне, не помню какой год, нашёл..
2012 - 1 человек Шел уверенно вверх и был на 2 месте ,а в конце чемпа - резко на 7 место ушел.......
Поэтому судить человека, по его текущей торговле - не стоит. Он резко может уйти на 1 место.
Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.
Если можно уберите эти посты, пожалуйста.
Дружище, держи себя в руках, пожалуйста! Не нужно приписывать свои буйные фантазии там где их нет!!! И говори за себя. Если для тебя полуторапроцентный уход баланса в минус означает полный провал - дело твоё. Но про тебя речь и не велась. Кстати удачи!
Это как на чемпионате помнится мне, не помню какой год, нашёл..
2012 - 1 человек Шел уверенно вверх и был на 2 месте ,а в конце чемпа - резко на 7 место ушел.......
Поэтому судить человека, по его текущей торговле - не стоит. Он резко может уйти на 1 место.
Абсолютно верно!
Друзья, коллеги - есть большая просьба, не надо ни кого бить - если кривая баланса + эквити пошла вниз.
Если можно уберите эти посты, пожалуйста.
Навеяло:
БАР , дикий запад , в баре тишина покой , ковбои сидят пьют виски , девочки поют , все чинно - никакого шума и драк.
Вдруг залетает в бар молодой ковбой и из двух кольтов палит в потолок - очень шумно, визг , крики, девочки разбегаются.
Он подходит к барной стойке и дерзким голосом требует налить 50 грамм виски и залпом выпивает , просит еще - расслабляется и садится у стойки.
И тут старый ковбой , со шрамами на лице и дырками от пуль по всему телу ему тихо так говорит - спили мушку!
Молодой не обращая внимания - уходит из бара. На следующий день сценарий повторяется, после очередной пальбы - тот же старый ковбой опять ему говорит, спили мушку - реакция та же.
На третий день тот же сценарий, но тут молодой борзый ковбой спрашивает старого , а к чему ты мне это про мушку рассказываешь ?
Старый и говорит:
- да был тут как то один такой же молодой и борзый , на тебя похожий - он так же залетал в бар палил и кольта кричал на всех , ругался , обзывал и хами.
- некоторое время терпели ,затем надоело всем , завалили его на пол , скрутили вставили в задницу кольт 45 калибра и провернули два раза
- Так что мой тебе совет - СПИЛИ МУШКУ!
( ох а у кольта зачетная мушка )
запись на Апрель продолжается , разрешено до 10.04.2017
-------------- В МАЕ УЖЕ 35 участников ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page25#comment_4838716
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
10 участников торгует на mt5 , 17 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорция
Спасибо поправлю!
p.s.
поправил, пробой уровня 41 был ложным, откат.