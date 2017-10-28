Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 90
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Небольшие изменения в таблице лидеров !
Грузим апельсины бочками!
Еще не вечер. http://mvs.hol.es/Monitoring/
Завершается вторая неделя чемпионата, еще не закрыт день, сильного движения на новостях не произошло,
но таблица слегка перетасована, движением на новостях. Обновление будет через 47 минут. Знаю , мой баланс достиг 19к.
Просадка за все время была ровно 20%, но грузил депозит на 100% - "апельчины бочками" .
На то он и двигатель, что бы на взлете работать на хороших оборотах, но конечно на реале такого нет :-)
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Небольшие изменения в таблице лидеров !
сударь, да Вы уже на первом!
Вау!!! уррааа, но это по балансу , а по формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.
https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123
торговля от уровней!
Вау!!! уррааа, но это по балансу , а по формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.
https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123
торговля от уровней!
Стоп поставь, задорный дерзкий юноша. Ато мушку спилить не успеешь
Вау!!! уррааа, но это по балансу , а по формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.
https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123
торговля от уровней!
почему у меня постоянно описание пропадает с моего счета?
Вот, вот и я о том же: с 1-го на 7-ое. А если формулу допилить, то можно отправить Вас на последнее!