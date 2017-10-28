Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 90

Новый комментарий
 


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Небольшие изменения в таблице лидеров !

 

Грузим апельсины бочками!

 

Еще не вечер.  http://mvs.hol.es/Monitoring/

Завершается вторая неделя чемпионата, еще не закрыт день,  сильного движения  на новостях не произошло,

но таблица слегка перетасована, движением на новостях. Обновление будет через 47 минут.  Знаю ,  мой баланс достиг 19к.

Просадка за все время была ровно  20%, но грузил   депозит  на 100%  - "апельчины бочками" .

На то он и двигатель,  что бы на взлете работать на хороших оборотах, но конечно на реале такого нет :-)



Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: 10.04.2017 Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
Yuriy Zaytsev:


http://mvs.hol.es/Monitoring/

Небольшие изменения в таблице лидеров !

сударь, да Вы уже на первом!
 
Renat Akhtyamov:
сударь, да Вы уже на первом!

Вау!!! уррааа,   но  это по балансу , а по  формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.

https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123

торговля от уровней!

График EURUSD, M5, 2017.04.07 15:42 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
График EURUSD, M5, 2017.04.07 15:42 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
  • www.mql5.com
График EURUSD, M5, MetaQuotes Software Corp.: 123
[Удален]  
Yuriy Zaytsev:

Вау!!! уррааа,   но  это по балансу , а по  формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.

https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123

торговля от уровней!


Стоп поставь, задорный дерзкий юноша. Ато мушку спилить не успеешь
 
Yuriy Zaytsev:

Вау!!! уррааа,   но  это по балансу , а по  формуле Андрея моя лошадь где то на 7 месте.

https://www.mql5.com/ru/charts/6865183/eurusd-m5-metaquotes-software-corp-123

торговля от уровней!

А я уже прыгнул на 7 строчку. Только  Скальпинг. Только хардкор. 
 
почему у меян постоянно описание пропадает с моего счета? 
 
Vladislav Andruschenko:
почему у меня постоянно описание пропадает с моего счета? 
Владислав,  скриншотиком покажи
 
Alexander Laur:

Вот, вот и я о том же: с 1-го на 7-ое. А если формулу допилить, то можно отправить Вас на последнее!
Ну лично я тоже спустился бы в списке. если Вы об этом.
1...838485868788899091929394959697...142
Новый комментарий