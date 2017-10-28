Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 123

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Yuriy Zaytsev:

Это серьезное наблюдение , вы так часто смотрите на голых мужиков ? откуда такие познания...

Это Вы смотрите на голых мужиков в своём апле, а я изучал анатомию в своё время.

Да... Представляю... После моего поста миллионы мужиков встали со своих стульев перед мониторами что бы проверить как у них в трусах... Ёшкин кот, это известный факт обусловленный механизмом терморегуляции яичек. Дремучий Вы человек, Юрий.

 
Yuriy Zaytsev:
Нет что Вы , это же Ваше наблюдение ... Ваши познания. Вероятно полученные на практике. Не уверен, что сидя на скрипучем аналитическом  диване 
можно получить такие знания.

В  рамках школьной программы разницу в свисающих яйцах  не проходят.
Видимо  Вас этот вопрос интересовал плотно  и Вы  детально изучали это, погружаясь   в анатомию с линейкой или гибким  сантиметром.

у Вас бурные, пошлые фантазии без познаний в естествознании. оставьте их при себе.
 
Andrey Dik:

у Вас бурные, пошлые фантазии без познаний в естествознании. оставьте их при себе.

Андрюха, ты ребятам весь мозг вынес. 
 

№20 - красавчик =)

Представляю, чтобы было с плечом 500 

 

Состояние позиций на утро 24.04.2017  http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13 Empty   "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорци

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: Окончена Условия участия в конкурсе: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал Ознакомиться с правилами конкурса, и определением победителя Мониторинг участников: Таблица участников...
 

Таблица сильно поредела.



 
Yuriy Zaytsev:

Таблица сильно поредела.

А я значит живой, да?
 
Renat Akhtyamov:
А я значит живой, да?

На темной стороне
 
Vitaly Muzichenko:

№20 - красавчик =)

Представляю, чтобы было с плечом 500 

а если бы наоборот?

допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?

ты на себя глянь - в опе же уже, с 3-го улетел...
 
Renat Akhtyamov:

а если бы наоборот?

допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?

Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт


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