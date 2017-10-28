Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 123
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Это серьезное наблюдение , вы так часто смотрите на голых мужиков ? откуда такие познания...
Это Вы смотрите на голых мужиков в своём апле, а я изучал анатомию в своё время.
Да... Представляю... После моего поста миллионы мужиков встали со своих стульев перед мониторами что бы проверить как у них в трусах... Ёшкин кот, это известный факт обусловленный механизмом терморегуляции яичек. Дремучий Вы человек, Юрий.
Нет что Вы , это же Ваше наблюдение ... Ваши познания. Вероятно полученные на практике. Не уверен, что сидя на скрипучем аналитическом диване
у Вас бурные, пошлые фантазии без познаний в естествознании. оставьте их при себе.
у Вас бурные, пошлые фантазии без познаний в естествознании. оставьте их при себе.
Андрюха, ты ребятам весь мозг вынес.
№20 - красавчик =)
Представляю, чтобы было с плечом 500
Состояние позиций на утро 24.04.2017 http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорци
Таблица сильно поредела.
Таблица сильно поредела.
А я значит живой, да?
На темной стороне
№20 - красавчик =)
Представляю, чтобы было с плечом 500
а если бы наоборот?
допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?ты на себя глянь - в опе же уже, с 3-го улетел...
а если бы наоборот?
допустим, еврик пульнул бы вниз, и нафига мне третье место, тем более на деме?
Ну это с реала, бот оказался умнее, чем Я ) Пара: евро/фунт