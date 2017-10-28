Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 45

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Vitaly Muzichenko:
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек

и виджета нет...

прямая ссылка живая?

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
...какой-то слабенький сервис сигналов... MQ бы опубликовать список ограничений по сервису.
 
Alexey Kozitsyn:
...какой-то слабенький сервис сигналов... MQ бы опубликовать список ограничений по сервису.
да уж, реально слабенький....
 
Vitaly Muzichenko:

Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:



Vitaly Muzichenko:
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек

А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?
 
Vladimir Karputov:


А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?

нет у него отложек

открыто 509 рыночных ордеров

по прямой ссылке сигнал доступен

 
Vladimir Karputov:
А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?

Владимир, их нет и небыло)

Сигнал мёртв. Это второй мой отключённый сигнал, вот только в первом было в два раза меньше позиций.

 
Renat Akhtyamov:

нет у него отложек

открыто 509 рыночных ордеров

по прямой ссылке сигнал доступен


и вот

Vitaly Muzichenko:
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек


Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?

 
Vladimir Karputov:


и вот


Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?

простите. Я посмотрел на цифру - трейдов в неделю (509)

Открыто 88 штук

 
Vladimir Karputov:


и вот


Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?

Открыто 88 шт.

История

 
Renat Akhtyamov:

простите. Я посмотрел на цифру - трейдов в неделю (509)

Открыто 88 штук


Вот показатель "трейдов в неделю" скорее всего и внёс влияние на закрытие, хотя я думал иначе: 

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Спарринг на демо счетах Metaqotes

Vladimir Karputov, 2017.03.26 17:54

Vitaly Muzichenko:

Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?

Или Я ошибаюсь?

Не было ещё такого, чтобы сигнал удалили. Вот если Вы не будете проводить торговых операций на торговом счёте, на базе которого создан сигнал, сколько-то там недель - вот тогда Ваш сигнал поместят в архив. То есть отслеживание по нему прекратится в таком случае.

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