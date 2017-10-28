Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 45
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Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
и виджета нет...
прямая ссылка живая?
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
...какой-то слабенький сервис сигналов... MQ бы опубликовать список ограничений по сервису.
Вот и всё моему сигналу, а ведь предупреждал:
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?
А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?
нет у него отложек
открыто 509 рыночных ордеров
по прямой ссылке сигнал доступен
А что с отложенными ордерами? Они есть? Если есть, то сколько их?
Владимир, их нет и небыло)
Сигнал мёртв. Это второй мой отключённый сигнал, вот только в первом было в два раза меньше позиций.
нет у него отложек
открыто 509 рыночных ордеров
по прямой ссылке сигнал доступен
и вот
Открыто всего 21 позиция, а в истории около 450. Входы по рынку, без отложек
Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?
и вот
Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?
простите. Я посмотрел на цифру - трейдов в неделю (509)
Открыто 88 штук
и вот
Число 509 как бы немного отличается от числа 21 :). Где правда?
Открыто 88 шт.
История
простите. Я посмотрел на цифру - трейдов в неделю (509)
Открыто 88 штук
Вот показатель "трейдов в неделю" скорее всего и внёс влияние на закрытие, хотя я думал иначе:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Спарринг на демо счетах Metaqotes
Vladimir Karputov, 2017.03.26 17:54
Вопрос ещё в следующем: через сколько времени удалят мой сигнал, сделок будет много, а это вроде как нагрузка на сервис?
Или Я ошибаюсь?