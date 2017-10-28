Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 113

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Uladzimir Izerski:

Так еще надо учитывать, что это профи, элита можно сказать. А что говорить о неподготовленной массе?)))

Чем больше движения, тем меньше удержавшихся. Это ещё раз доказывает, что пока флет, пока депозиты живут, как только начинаются движения, так и начинают сливаться депозиты.

Сейчас уже 12 участников с депозитом не менее начального.

Сколько дойдёт до финиша - посмотрим.

 
Не удается авторизоваться на счете по первоначальным логину и паролю, причину не знаю. 
 
Yousufkhodja Sultonov:
Не удается авторизоваться на счете по первоначальным логину и паролю, причину не знаю. 

Он в архиве ,так показывает на странице мониторинга ,может из за того что не торговали ,последняя сделка когда была сделана ?
 

Состояние позиций на утро 19.04.2017  http://mvs.hol.es/Monitoring/

Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13 Empty   "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорци




Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
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В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота, количество закрытых позиций - не менее 10 К моменту завершения конкурса 28.04.2017 все участники обязаны закрыть открытые позиции Победитель будет определён по...
 
Vitaly Muzichenko:

Вообще довольно предсказуемая ситуация. 

С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.

Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!


На демке метаквотов на мт4 бешеный спред. И роботы чувствительные к спреду просто плачут горькими слезами)))
 
Alexandr Saprykin:

На демке метаквотов на мт4 бешеный спред. И роботы чувствительные к спреду просто плачут горькими слезами)))
Вполне нормальный спред, есть несколько пар с чуть большим от среднего, на некоторых парах даже меньше, чем у меня на реале. Так что слово "бешеный" - не уместно, скорее всего немного завышенный. А что это за роботы такие, что им так важен спред?
 

Добрый день  20.04.2017  http://mvs.hol.es/Monitoring/

В тройки лидеров произошло небольшое изменение , на третье место - вырвался   Renat Akhtyamov,  переместив  на четвертое  Vitaly Muzichenko  ,   Первое место по прежнему удерживает Igor Volodin, третье место традиционно занимает Sergey Don



Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
В конкурсе могут принимать участие только верифицированные пользователи форума Допускается автоматическая и ручная торговля на платформе или Нет ограничений на размер торгового лота, количество закрытых позиций - не менее 10 К моменту завершения конкурса 28.04.2017 все участники обязаны закрыть открытые позиции Победитель будет определён по...
 
Alexander Laur:

- Семен, у меня возникает двойственное чувство.... Ну почему, когда речь заходит про магазин, спорщики оперируют ТОЛЬКО параметрами: баланс и эквивти, а если речь заходит об определении Победителя, то этих параметров уже не достаточно. Нужна ВТОРАЯ номинация?

- Это не для средних умов, Сара!

- Семен, и все же, если я приду в магазин купить хлеба к завтраку, то мне могут не продать наш любимый кирпичик только потому, что у меня просадка была более 20% ?

- Не волнуйся так Сара, тебе продадут все, что ты захочешь! Главное, чтобы у тебя были деньги! А вторую номинацию оставь спорщикам и не засаряй себе мозг. :)

Красиво сказано.

Теперь переведите на родной язык, и скажите что не устраивает.

Что изменить? Чем по вашему плох этот расчёт? Приведите свои формулы, возможно они лучше. Мне так-же не особо нравится нынешнее, но предложить от себя ничего не могу.

 

Сара! я хотел заработать тебе и себе на хлебушек - да еще с икорочкой и маслецем.

Когда я вошел в рынок по самые помидоры - я таки практически слил ВСЕ  , ВСЕ  что мы с тобой честно украли за всю жизнь,  и вспомнил  таки я про вторую номинацию.

Сара - понимаешь , боже мой боже мой - я балбес ,  я же реально зашел в рынок НА ПОЛНУЮ и слил все наши деньги и теперь нашим детям придется ходить по помойкам и собирать картофельные очистки , что бы сварить для себя и для  нас супчик.

Сара , - оказывается именно  в этой - второй номинации у лошади которая  не быстро но равномерно бежит - есть больше шанса  дойти до финиша...

 
Alexander Laur:

- Семен, а спорщики все никак не угомонятся. Если их послушать, так мы должны завтракать без хлеба, т.к. моя просадка часто больше 20%!

- Ну что ты, Сара.

- Кстати, Семен, вчера заходил Изя, у которого просадка всегда меньше 20%, и опять просил "занять до получки." :)


Александр ,чего паришься ) . Торгуй как торгуешь - твой стимул первая номинация ,никто же не заставляет ,под вторую номинацию подстраиваться 
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