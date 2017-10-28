Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 113
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Так еще надо учитывать, что это профи, элита можно сказать. А что говорить о неподготовленной массе?)))
Чем больше движения, тем меньше удержавшихся. Это ещё раз доказывает, что пока флет, пока депозиты живут, как только начинаются движения, так и начинают сливаться депозиты.
Сейчас уже 12 участников с депозитом не менее начального.
Сколько дойдёт до финиша - посмотрим.
Не удается авторизоваться на счете по первоначальным логину и паролю, причину не знаю.
Он в архиве ,так показывает на странице мониторинга ,может из за того что не торговали ,последняя сделка когда была сделана ?
Состояние позиций на утро 19.04.2017 http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорци
Вообще довольно предсказуемая ситуация.
С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.
Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!
На демке метаквотов на мт4 бешеный спред. И роботы чувствительные к спреду просто плачут горькими слезами)))
На демке метаквотов на мт4 бешеный спред. И роботы чувствительные к спреду просто плачут горькими слезами)))
Добрый день 20.04.2017 http://mvs.hol.es/Monitoring/
В тройки лидеров произошло небольшое изменение , на третье место - вырвался Renat Akhtyamov, переместив на четвертое Vitaly Muzichenko , Первое место по прежнему удерживает Igor Volodin, третье место традиционно занимает Sergey Don
- Семен, у меня возникает двойственное чувство.... Ну почему, когда речь заходит про магазин, спорщики оперируют ТОЛЬКО параметрами: баланс и эквивти, а если речь заходит об определении Победителя, то этих параметров уже не достаточно. Нужна ВТОРАЯ номинация?
- Это не для средних умов, Сара!
- Семен, и все же, если я приду в магазин купить хлеба к завтраку, то мне могут не продать наш любимый кирпичик только потому, что у меня просадка была более 20% ?
- Не волнуйся так Сара, тебе продадут все, что ты захочешь! Главное, чтобы у тебя были деньги! А вторую номинацию оставь спорщикам и не засаряй себе мозг. :)
Красиво сказано.
Теперь переведите на родной язык, и скажите что не устраивает.
Что изменить? Чем по вашему плох этот расчёт? Приведите свои формулы, возможно они лучше. Мне так-же не особо нравится нынешнее, но предложить от себя ничего не могу.
Сара! я хотел заработать тебе и себе на хлебушек - да еще с икорочкой и маслецем.
Когда я вошел в рынок по самые помидоры - я таки практически слил ВСЕ , ВСЕ что мы с тобой честно украли за всю жизнь, и вспомнил таки я про вторую номинацию.
Сара - понимаешь , боже мой боже мой - я балбес , я же реально зашел в рынок НА ПОЛНУЮ и слил все наши деньги и теперь нашим детям придется ходить по помойкам и собирать картофельные очистки , что бы сварить для себя и для нас супчик.
Сара , - оказывается именно в этой - второй номинации у лошади которая не быстро но равномерно бежит - есть больше шанса дойти до финиша...
- Семен, а спорщики все никак не угомонятся. Если их послушать, так мы должны завтракать без хлеба, т.к. моя просадка часто больше 20%!
- Ну что ты, Сара.
- Кстати, Семен, вчера заходил Изя, у которого просадка всегда меньше 20%, и опять просил "занять до получки." :)
Александр ,чего паришься ) . Торгуй как торгуешь - твой стимул первая номинация ,никто же не заставляет ,под вторую номинацию подстраиваться