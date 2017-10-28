Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 107
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Та да. 10 лотами. Это круто..... тут либо ПАН либо пропал ...:-(
Если идет рискованная торговля, то не важно кто на каком месте и с какими результатами.
Даже в последний день все может меняться.
И поэтому нужно бороться до конца и не падать духом.
Если идет рискованная торговля, то не важно кто на каком месте и с какими результатами.
Даже в последний день все может меняться.
И поэтому нужно бороться до конца и не падать духом.
УРА, мой сигнал вернули в строй.
Спасибо администраторам сервиса "Сигналы"
УРА, мой сигнал вернули в строй.
Спасибо администраторам сервиса "Сигналы"
Мой Апрельский сигнал можно удалять - в сервисдеске сказали восстановлению не подлежит , выбыл ,в Мае отомщу :)
Мой Апрельский сигнал можно удалять - в сервисдеске сказали восстановлению не подлежит , выбыл ,в Мае отомщу :)
Ну так предлагали выход: откройте новый, на сумму которая была при шпильке
Ничего ,до Мая рукой подать
Ренат , я попробую тебе изложить суть вопроса.
Кстати Ренат у тебя мягкая спокойна торговля нет педалирования - было пару тройку входом на крупные лоты - а потом видимо поставил эксперта
Тут при обсуждении, был вопрос как определять победителя, первое что приходит в голову - понятное дело по эквити!
Если просто по эквити , то процесс соревнования превращаются в безумные гонки за эквити, Т.е. это риски , входы на все депо , соревнование превращается не в показ реально хорошего стиля а просто ПАН ИЛИ ПРОПАЛ! Народ педалирует лотами.
Не спорю это тоже может иметь место! Но есть сторонники - которые ближе к реальности - с мягким и плавным ростом - нормальным - т е более реальным!
И тут ЛАГЕРЬ ОБСУЖДАЮЩИХ ПРАВИЛА поделился на две части одни были только за БЕЗУМНЫЙ эквити , вторые предлагали взвешенную уравновешенную торговлю.
Мной было предложено создать две номинации , одну по эквити ( по безумному эквити) , вторую по взвешенной разумной торговле , за основу берется формула предложенная Диком , она опубликована, и легко понимается.
При этом , если вдруг получится , что участник вдруг попадает в обе номинации - ну просто супер - он заберет ВЕСЬ призовой фонд - это вполне справедливо, но если в критерии не попадет будет два победителя - соревнование от этого только выиграет.
Не а, дело не в этом.
Я не собираюсь играть в поддавки.
Тем более % загрузки депозита не является каким либо показателем, который надо номинировать. Это всего лишь показатель того, на сколько крута стратегия. Чем выше такой процент, тем более уверен в своей стратегии автор.
Короче говоря, вторая номинация - капец полный, показывающий недостаточный опыт произносящего такую чушь.
Рекомендую устроителям чемпионата не просто читать мои посты, а лучше записывать и штудировать.
Не а, дело не в этом.
Я не собираюсь играть в поддавки.
Тем более % загрузки депозита не является каким либо показателем, который надо номинировать. Это всего лишь показатель того, на сколько крута стратегия. Чем выше такой процент, тем более уверен в своей стратегии автор.
Короче говоря, вторая номинация - капец полный, показывающий недостаточный опыт произносящего такую чушь.
Рекомендую устроителям чемпионата не просто читать мои посты, а лучше записывать и штудировать.
Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо