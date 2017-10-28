Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 107

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Vladislav Andruschenko:


Та да. 10 лотами. Это круто..... тут либо ПАН либо пропал ...:-( 

И тоже стопов нету.
 

Если идет рискованная торговля, то не важно кто на каком месте и с какими результатами.

Даже в последний день все может меняться.

И поэтому нужно бороться до конца и не падать духом.

 
Petros Shatakhtsyan:

Если идет рискованная торговля, то не важно кто на каком месте и с какими результатами.

Даже в последний день все может меняться.

И поэтому нужно бороться до конца и не падать духом.

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Ребята, у меня есть стопы. Посмотрите по истории - закрытие по SL. Другой вопрос, где эти стопы бывают.
 

УРА, мой сигнал вернули в строй.

Спасибо администраторам сервиса "Сигналы"

 
Vitaly Muzichenko:

УРА, мой сигнал вернули в строй.

Спасибо администраторам сервиса "Сигналы"


Мой Апрельский сигнал можно удалять - в сервисдеске сказали восстановлению не подлежит , выбыл ,в Мае отомщу  :)   
 
Server Muradasilov:

Мой Апрельский сигнал можно удалять - в сервисдеске сказали восстановлению не подлежит , выбыл ,в Мае отомщу  :)   
Ну так предлагали выход: откройте новый, на сумму которая была при шпильке
 
Vitaly Muzichenko:
Ну так предлагали выход: откройте новый, на сумму которая была при шпильке

Ничего ,до Мая рукой подать 
 
Yuriy Zaytsev:

Ренат , я попробую тебе изложить суть вопроса.

Кстати Ренат у тебя мягкая спокойна торговля нет педалирования - было пару тройку входом на крупные лоты - а потом видимо поставил эксперта

     Тут при обсуждении, был вопрос как определять победителя, первое что приходит в голову -  понятное дело по эквити! 

Если просто по эквити , то процесс соревнования превращаются в безумные гонки за эквити,  Т.е. это  риски , входы на все депо  ,  соревнование превращается не в показ реально хорошего стиля а просто ПАН ИЛИ ПРОПАЛ! Народ педалирует лотами.

Не спорю это тоже может иметь место! Но есть сторонники  - которые ближе к реальности - с мягким и плавным ростом - нормальным - т е более реальным!

  И тут ЛАГЕРЬ ОБСУЖДАЮЩИХ ПРАВИЛА поделился  на две части  одни были только за  БЕЗУМНЫЙ эквити , вторые предлагали взвешенную уравновешенную торговлю.

Мной было предложено создать две номинации , одну по  эквити ( по безумному эквити)  , вторую по  взвешенной разумной  торговле ,  за основу  берется формула предложенная Диком , она опубликована, и легко понимается.

При этом , если вдруг получится , что участник вдруг попадает в обе номинации - ну просто супер - он заберет ВЕСЬ призовой фонд - это вполне справедливо, но если в критерии не попадет  будет два победителя - соревнование от этого только выиграет.

Не а, дело не в этом.

Я не собираюсь играть в поддавки.

Тем более % загрузки депозита не является каким либо показателем, который надо номинировать. Это всего лишь показатель того, на сколько крута стратегия. Чем выше такой процент, тем более уверен в своей стратегии автор.

Короче говоря, вторая номинация - капец полный, показывающий недостаточный опыт произносящего такую чушь.

Рекомендую устроителям чемпионата не просто читать мои посты, а лучше записывать и штудировать.

 
Renat Akhtyamov:

Не а, дело не в этом.

Я не собираюсь играть в поддавки.

Тем более % загрузки депозита не является каким либо показателем, который надо номинировать. Это всего лишь показатель того, на сколько крута стратегия. Чем выше такой процент, тем более уверен в своей стратегии автор.

Короче говоря, вторая номинация - капец полный, показывающий недостаточный опыт произносящего такую чушь.

Рекомендую устроителям чемпионата не просто читать мои посты, а лучше записывать и штудировать.

Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо


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