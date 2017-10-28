Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 110
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См. тут.
в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс" в расчете они равны
и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то
Молодец Vigor !!!
А все кричат "монетку подбрось, монетку подбрось"
)))
в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс" в расчете они равны
и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то
там у Юры напутано.
мин и макс берутся из соответсвующих критериев среди всех участников.
правильно так
Для баланса
(балансУчастника - минБаланс)/(максБаланс - минБаланс)
Для просадки
1-((просадкаУчастника - минПросадка)/(максПросадка - минПросадка))
Для Шарпа
(шарпУчастника - минШарп)/(максШарп- минШарп)
Молодец Vigor !!!
А все кричат "монетку подбрось, монетку подбрось"
)))
10тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 500% примерно
20 тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 400 % примерно
В таблице это не указано кстати. И нужно сделать поправку на стартовый депозит которой сейчас нет - показатели изменятся.
В таблице это не указано кстати. И нужно сделать поправку на стартовый депозит которой сейчас нет - показатели изменятся.
да там посмотрел, чуток меньше, 9 тысяч примерно было уже старта заработано...
10тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 500% примерно
А я люблю смотреть на средства , а не на баланс.)))
А я люблю смотреть на средства , а не на баланс.)))
а еще лучше когда средства в руках
Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?
А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...//ну вот... не успели...
Медалька сейчас у вас)
Обновление не в режиме онлайн, поэтому есть задержки
@Vitaly Muzichenko
Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js