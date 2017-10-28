Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 110

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Andrey Dik:
См. тут.

в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс"  в расчете они равны

и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то
 

Молодец Vigor !!!

Показал как надо торговать.

А все кричат "монетку подбрось, монетку подбрось"

)))

Торговые сигналы для MetaTrader 5: VigorCompetitionDemo
Торговые сигналы для MetaTrader 5: VigorCompetitionDemo
  • Igor Volodin
  • www.mql5.com
Торговый Сигнал VigorCompetitionDemo для MetaTrader 5: копирование сделок, мониторинг счета, автоматическое исполнение сигналов и социальный трейдинг
 
Igor Volodin:

в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс"  в расчете они равны

и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то

там у Юры напутано.

мин и макс берутся из соответсвующих критериев среди всех участников.

правильно так

Для баланса

(балансУчастника - минБаланс)/(максБаланс - минБаланс)

Для просадки

1-((просадкаУчастника - минПросадка)/(максПросадка - минПросадка))

Для Шарпа

(шарпУчастника - минШарп)/(максШарп- минШарп)

 
Uladzimir Izerski:

Молодец Vigor !!!

Показал как надо торговать.

А все кричат "монетку подбрось, монетку подбрось"

)))


10тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 500% примерно 

 
Vladislav Andruschenko:


20 тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 400 % примерно 

В таблице это не указано кстати. И нужно сделать поправку на стартовый депозит которой сейчас нет - показатели изменятся.

 
Andrey Dik:

В таблице это не указано кстати. И нужно сделать поправку на стартовый депозит которой сейчас нет - показатели изменятся.


да там посмотрел, чуток меньше, 9 тысяч примерно было уже  старта заработано...

 
Vladislav Andruschenko:


10тысяч там правда было еще с марта. Поэтому итоговый процент не 600 % а меньше . = 500% примерно 


А я люблю смотреть на средства , а не на баланс.)))
 
Uladzimir Izerski:

А я люблю смотреть на средства , а не на баланс.)))
а еще лучше когда средства в руках
 
Renat Akhtyamov:
а еще лучше когда средства в руках
на руках баланс а не средства.
 
Renat Akhtyamov:

Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?

А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...

//ну вот... не успели...

Медалька сейчас у вас)

Обновление не в режиме онлайн, поэтому есть задержки


Igor Volodin:

@Vitaly Muzichenko

Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js

Там-же есть формула внизу страницы мониторинга
1...103104105106107108109110111112113114115116117...142
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