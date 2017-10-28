Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 131

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начнем пожалуй подводить итоги конкурса!

Ну, раз начали...

Я рад, что смог выйти в небольшой плюс, и не слить все, соблюдая разумные риски.

 

Пожалуй можно с некоторой уверенностью утверждать - что в АПРЕЛЬСКОМ забеге победил  -  Игорь Володин!


Есть большое сомнение что кто то сможет преодолеть планку  44800

 

Вторая номинация - кстати сформулированная в течении Апреля!

С  большой долей вероятности достается Игорю Дон!

Есть большое сомнение , что после прихода последней котировки пятницы 28.04.2017  - кто то сможет подвинуть его с первого места по второй номинации!


 

Думаю надо отметить некоторых  лошадей который тактически выжидали -  и хитровздрюченным методом ждали слива основной массы.

Они конечно нас не порадовали  - веселой и бойкой торговлей - но они пыталисть сдвинуться и остаться в десятке лучших, что им и удалось.

Собственно это тоже своего рода стратегия и тактика.

 
Yuriy Zaytsev:

Думаю надо отметить некоторых  лошадей который тактически выжидали -  и хитровздрюченным методом ждали слива основной массы.

Они конечно нас не порадовали  - веселой и бойкой торговлей - но они пыталисть сдвинуться и остаться в десятке лучших, что им и удалось.

Собственно это тоже своего рода стратегия и тактика.

Не торговать - отлично зарекомендованная ТС и никогда не сольёт. Надеюсь, в конкурсе принимают участие только те, кто действительно хочет показать результат торговлей, а не отсидкой.
 
Vitaly Muzichenko:
Не торговать - отлично зарекомендованная ТС и никогда не сольёт. Надеюсь, в конкурсе принимают участие только те, кто действительно хочет показать результат торговлей, а не отсидкой.
назовем этот этап разминкой.
 
Vitaly Muzichenko:
Не торговать - отлично зарекомендованная ТС и никогда не сольёт. Надеюсь, в конкурсе принимают участие только те, кто действительно хочет показать результат торговлей, а не отсидкой.

Виталий - нет!

как показала реальность,

есть лошади перебирающие копытом на стартовой прямой  в ожидании когда лидеры ударятся мордой на повороте об  бетонную стенку!

тронувшись с  старта перед концом забега  -  получив   7-8-9 место  -  смогут потом свысока пинать погибших и упавших

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Renat Akhtyamov:
назовем этот этап разминкой.

Согласен, отрицательный результат это тоже результат и повод для работы над ошибками. Я занял второе место с низу и это прекрасно, было бы хуже если бы торговля без системы наобум заняла второе место сверху, в мае будет торговля подготовленным роботом, прошедшим успешную проверку на демке, первая номинация меня не интересует, интересен рейтинг во второй номинации, за него и буду бороться.
 
Vladimir Zubov:

Согласен, отрицательный результат это тоже результат и повод для работы над ошибками. Я занял второе место с низу и это прекрасно, было бы хуже если бы торговля без системы наобум заняла второе место сверху, в мае будет торговля подготовленным роботом, прошедшим успешную проверку на демке, первая номинация меня не интересует, интересен рейтинг во второй номинации, за него и буду бороться.
Согласен, но у вас на старте было сильное падение, потом хороший возврат на исходную и рост. Сложно когда потеряна половина депозита, после этого подняться, но у вас получилось
 
Yuriy Zaytsev:

Вторая номинация - кстати сформулированная в течении Апреля!

С  большой долей вероятности достается Игорю Дон!

Есть большое сомнение , что после прихода последней котировки пятницы 28.04.2017  - кто то сможет подвинуть его с первого места по второй номинации!

Залил свежую версию мониторинга(для проверки), там отображаются победители в разных номинациях. Надеюсь расчёты правильные. 
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