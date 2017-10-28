Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 131
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начнем пожалуй подводить итоги конкурса!
Ну, раз начали...
Я рад, что смог выйти в небольшой плюс, и не слить все, соблюдая разумные риски.
Пожалуй можно с некоторой уверенностью утверждать - что в АПРЕЛЬСКОМ забеге победил - Игорь Володин!
Есть большое сомнение что кто то сможет преодолеть планку 44800
Вторая номинация - кстати сформулированная в течении Апреля!
С большой долей вероятности достается Игорю Дон!
Есть большое сомнение , что после прихода последней котировки пятницы 28.04.2017 - кто то сможет подвинуть его с первого места по второй номинации!
Думаю надо отметить некоторых лошадей который тактически выжидали - и хитровздрюченным методом ждали слива основной массы.
Они конечно нас не порадовали - веселой и бойкой торговлей - но они пыталисть сдвинуться и остаться в десятке лучших, что им и удалось.
Собственно это тоже своего рода стратегия и тактика.
Думаю надо отметить некоторых лошадей который тактически выжидали - и хитровздрюченным методом ждали слива основной массы.
Они конечно нас не порадовали - веселой и бойкой торговлей - но они пыталисть сдвинуться и остаться в десятке лучших, что им и удалось.
Собственно это тоже своего рода стратегия и тактика.
Не торговать - отлично зарекомендованная ТС и никогда не сольёт. Надеюсь, в конкурсе принимают участие только те, кто действительно хочет показать результат торговлей, а не отсидкой.
Не торговать - отлично зарекомендованная ТС и никогда не сольёт. Надеюсь, в конкурсе принимают участие только те, кто действительно хочет показать результат торговлей, а не отсидкой.
Виталий - нет!
как показала реальность,
есть лошади перебирающие копытом на стартовой прямой в ожидании когда лидеры ударятся мордой на повороте об бетонную стенку!
тронувшись с старта перед концом забега - получив 7-8-9 место - смогут потом свысока пинать погибших и упавших
назовем этот этап разминкой.
Согласен, отрицательный результат это тоже результат и повод для работы над ошибками. Я занял второе место с низу и это прекрасно, было бы хуже если бы торговля без системы наобум заняла второе место сверху, в мае будет торговля подготовленным роботом, прошедшим успешную проверку на демке, первая номинация меня не интересует, интересен рейтинг во второй номинации, за него и буду бороться.
Согласен, отрицательный результат это тоже результат и повод для работы над ошибками. Я занял второе место с низу и это прекрасно, было бы хуже если бы торговля без системы наобум заняла второе место сверху, в мае будет торговля подготовленным роботом, прошедшим успешную проверку на демке, первая номинация меня не интересует, интересен рейтинг во второй номинации, за него и буду бороться.
Вторая номинация - кстати сформулированная в течении Апреля!
С большой долей вероятности достается Игорю Дон!
Есть большое сомнение , что после прихода последней котировки пятницы 28.04.2017 - кто то сможет подвинуть его с первого места по второй номинации!