Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 109
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Добрый день , в тройке лидеров таблица особо не меняется . состояние на 12:13
Поздравляем Vladimir Zubov - приблизился к тройке лидеров!
http://mvs.hol.es/Monitoring/
-------------- В МАЙ ---------------- https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорци
Оба Игоря на выходные прикрыли позиции.
Факт! Правда Igor Rybakov уже 2 недели не торгует )))
Факт! Правда Igor Rybakov уже 2 недели не торгует )))
Ждет сигнала перекуплености. Готовится к финальному рывку.
Лидер ушел в отрыв, и выигрывает по двум номинациям!
Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?
А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...//ну вот... не успели...
Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?
А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...//ну вот... не успели...
@Vitaly Muzichenko
Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js
нда... Ну хоть поигрались.... :-)
я на 7 месте, как ни крути... не могу вырваться выше.
В мае начну с макс лота! :-)
@Vitaly Muzichenko
Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js
См. тут.