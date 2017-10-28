Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 109

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Добрый день , в тройке лидеров таблица особо не меняется . состояние на 12:13

Поздравляем Vladimir Zubov  - приблизился к тройке лидеров!

 

http://mvs.hol.es/Monitoring/


--------------     В МАЙ        ----------------   https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page31#comment_4845052 


Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13 Empty   "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорци

Sparring Demo-account MQ
Sparring Demo-account MQ
  • view.new10.top
Конкурс на демо-счетах MetaQuotes №1 Старт: 27.03.2017 - Финиш: 28.04.2017 Регистрация до: Окончена Правила на этот период: 1. Открыть демо-счёт на сервере 2. Начальный депозит: $10 000. Плечо 1:100 3. Зарегистрировать сигнал...
 
Yuriy Zaytsev:

Оба Игоря на выходные прикрыли позиции. 


Факт! Правда Igor Rybakov уже 2 недели не торгует )))
 
Igor Volodin:

Факт! Правда Igor Rybakov уже 2 недели не торгует )))

Ждет сигнала перекуплености. Готовится к финальному рывку.
 


Лидер ушел в отрыв, и выигрывает по двум номинациям!



 

Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?

А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...

//ну вот... не успели...
 
Renat Akhtyamov:

Господа, ну дайте уже медальку подержать, хоть минутку - чо там у вас страничка тупит?

А то ненароком - сольюсь или Zubov столкнет...

//ну вот... не успели...
Да , на мониторинге задержка
 

@Vitaly Muzichenko

Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js

 

нда... Ну хоть поигрались.... :-) 


я на 7 месте, как ни крути... не могу вырваться выше.

В мае начну с макс лота! :-) 

 
Igor Volodin:

@Vitaly Muzichenko

Виталий, а можете прислать в личке или приаттачить здесь формулы расчета второй номинации? Можно в excel файле или даже в php или js

См. тут.

Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
Регистрация участников на чемпионат MetaQuotes-Demо в мае
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Устанавливаем правила на май месяц Предыдущая тема с правилами: Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo...
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