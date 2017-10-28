Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 106
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Я никого не в чем не обвиняю, но демка MQ на новостях задерживается на 10 сек он реала, этого достаточно набить +1000000%
Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.
Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.
Нафига им надо дему исправлять???
Ребята, вы попутали деньги и воздух...
Спуститесь на землю и торгуйте по взрослому.
Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.
Волчанский проверял,всё было ок ,где то он даже програмки скидывал,для проверки
Ну был я в первый же день торговли в 5-рке лучших и чо?
Просто фиксить не стал.....Не козырь это, далеко не козырь.
Рен не пиши глупости пожалуйста . Скажи по простому - не потянул пацаны ваш конкурс,не обессудьте ,всех благ ....
Рен не пиши глупости пожалуйста . Скажи по простому - не потянул пацаны ваш конкурс,не обессудьте ,всех благ ....
я промолчу , ладно?
особенно про блага...
я промолчу , ладно?
особенно про блага...
Ренат , я попробую тебе изложить суть вопроса.
Кстати Ренат у тебя мягкая спокойна торговля нет педалирования - было пару тройку входом на крупные лоты - а потом видимо поставил эксперта
Тут при обсуждении, был вопрос как определять победителя, первое что приходит в голову - понятное дело по эквити!
Если просто по эквити , то процесс соревнования превращаются в безумные гонки за эквити, Т.е. это риски , входы на все депо , соревнование превращается не в показ реально хорошего стиля а просто ПАН ИЛИ ПРОПАЛ! Народ педалирует лотами.
Не спорю это тоже может иметь место! Но есть сторонники - которые ближе к реальности - с мягким и плавным ростом - нормальным - т е более реальным!
И тут ЛАГЕРЬ ОБСУЖДАЮЩИХ ПРАВИЛА поделился на две части одни были только за БЕЗУМНЫЙ эквити , вторые предлагали взвешенную уравновешенную торговлю.
Мной было предложено создать две номинации , одну по эквити ( по безумному эквити) , вторую по взвешенной разумной торговле , за основу берется формула предложенная Диком , она опубликована, и легко понимается.
При этом , если вдруг получится , что участник вдруг попадает в обе номинации - ну просто супер - он заберет ВЕСЬ призовой фонд - это вполне справедливо, но если в критерии не попадет будет два победителя - соревнование от этого только выиграет.
Таблица на утро 14-04-2017
Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции, очень интересно наблюдать его превосходную торговлю!
Таблица на утро 14-04-2017
Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции, очень интересно наблюдать его превосходную торговлю!
А мы пока ждём ответа с сервисдеска
Таблица на утро 14-04-2017
Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции, очень интересно наблюдать его превосходную торговлю!
Та да. 10 лотами. Это круто..... тут либо ПАН либо пропал ...:-(