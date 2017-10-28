Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 106

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Vladimir Zubov:

Я никого не в чем не обвиняю, но демка MQ на новостях задерживается на 10 сек он реала, этого достаточно набить +1000000%

Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.

 
Andrey Dik:

Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.

Нафига им надо дему исправлять???

Ребята, вы попутали деньги и воздух...

Спуститесь на землю и торгуйте по взрослому.

 
Andrey Dik:

Отставание и сейчас есть? Ну устранили до сих пор? Тогда это действительно проблема... Возможно для этого есть внутренняя причина в MQ и это "исправлять" не станут в любом случае, тогда нужно искать альтернативную демо-площадку.


Волчанский проверял,всё было ок ,где то он даже програмки скидывал,для проверки 
 
Renat Akhtyamov:

Ну был я в первый же день торговли в 5-рке лучших и чо?

Просто фиксить не стал.....

Не козырь это, далеко не козырь.
В торговле говорить в прошедшем времени считается дурным тоном. Если бы у бабушки был ***, то она была бы дедушкой. Однако и бабушкой быть не каждый может.
 
Renat Akhtyamov:



Рен не пиши глупости пожалуйста . Скажи по простому - не потянул пацаны ваш конкурс,не обессудьте ,всех благ ....
 
Server Muradasilov:

Рен не пиши глупости пожалуйста . Скажи по простому - не потянул пацаны ваш конкурс,не обессудьте ,всех благ ....

я промолчу , ладно?

особенно про блага...

 
Renat Akhtyamov:

я промолчу , ладно?

особенно про блага...

Ренат , я попробую тебе изложить суть вопроса.

Кстати Ренат у тебя мягкая спокойна торговля нет педалирования - было пару тройку входом на крупные лоты - а потом видимо поставил эксперта

     Тут при обсуждении, был вопрос как определять победителя, первое что приходит в голову -  понятное дело по эквити! 

Если просто по эквити , то процесс соревнования превращаются в безумные гонки за эквити,  Т.е. это  риски , входы на все депо  ,  соревнование превращается не в показ реально хорошего стиля а просто ПАН ИЛИ ПРОПАЛ! Народ педалирует лотами.

Не спорю это тоже может иметь место! Но есть сторонники  - которые ближе к реальности - с мягким и плавным ростом - нормальным - т е более реальным!

  И тут ЛАГЕРЬ ОБСУЖДАЮЩИХ ПРАВИЛА поделился  на две части  одни были только за  БЕЗУМНЫЙ эквити , вторые предлагали взвешенную уравновешенную торговлю.

Мной было предложено создать две номинации , одну по  эквити ( по безумному эквити)  , вторую по  взвешенной разумной  торговле ,  за основу  берется формула предложенная Диком , она опубликована, и легко понимается.

При этом , если вдруг получится , что участник вдруг попадает в обе номинации - ну просто супер - он заберет ВЕСЬ призовой фонд - это вполне справедливо, но если в критерии не попадет  будет два победителя - соревнование от этого только выиграет.

 

Таблица на утро 14-04-2017

Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции,  очень интересно наблюдать  его превосходную торговлю!

 
Yuriy Zaytsev:

Таблица на утро 14-04-2017

Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции,  очень интересно наблюдать  его превосходную торговлю!


А мы пока ждём ответа с сервисдеска 
 
Yuriy Zaytsev:

Таблица на утро 14-04-2017

Лидер набрал 70к и снова стоит в позиции,  очень интересно наблюдать  его превосходную торговлю!


Та да. 10 лотами. Это круто..... тут либо ПАН либо пропал ...:-( 

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