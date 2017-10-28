Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 118
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Сорри, заболел.
постараюсь завтра сделать мониторинг на май.
Всем привет.
Вот что я думаю.
При́быль положительная разница между суммарными доходами (в которые входит выручка от реализации товаров и услуг, полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение, хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. Прибыль = Доходы − Затраты (в денежном выражении).
Любая торговая деятельность, будь то торговля на финансовых рынках или картошка на базаре подразумевает две операции: открытие позиции - закрытие позиции. То есть нет смысла оценивать торговые операции если позиции ещё не закрыты.
График эквити есть ни что иное, как график торгового инструмента выраженный в объёме открытой позиции. Пока позиции не закрыты - нет возможности оценивать торговую деятельность.
Пример: Вася купил 10т картофеля а Петя 5т картофеля. Закупленный картофель есть эквити - объем позиции помноженную на рыночную цену картофеля. Вот нынешнее соревнование оценивает участников по объёму открытых позиций, у кого больше эквити тот и молодец.
Но кто получит больше прибыли (именно прибыль есть оценка торговой деятельности)? Вася? - далеко не факт. Это зависит от времени года (цена картофеля), от места где продается (цена картофеля). В итоге Петя может сделать больше прибыли продавая по невысокой цене, к примеру, но часто. А Вася продавал картофель дорого, часть кортофеля он так продать не смог и остаток картофеля сгнил, в итоге Вася понёс убытки, а Петя с меньшим объёмом картофеля получил прибыль.
Итак, любая торговая деятельно может быть оценена только по прибыли - когда сделки закрыты. Нет смысла сравнивать участников соревнования с открытыми позициями.
Поэтому везде, где упоминается эквити в описании и правилах "эквити" нужно заменить на "баланс", именно изменение баланса имеет смысл - прибыль. И соответственно включить требование закрытия всех позиций участниками до даты окончания соревнования. В случае оставшихся открытых позиций у участников - участник будет дисквалифицирован.
Обратите особое внимание - баланс при закрытых позициях.
Другой пример. Как оценить торговую деятельность двух супермаркетов? - они торгуют одним и тем же списком продуктовых товаров (торговые инструменты) - сейчас чемпионат оценивает супермаркеты по объёму закупленных товаров на складе. Типа у кого товаров на складе больше - тот и победил. Но товар нужно ещё продать! То есть мало открыть позицию - позицию ещё нужно закрыть. В итоге супермаркет имеющий гибкую ценовую политику и делающий больше продаж (оборот) может сделать больше прибыли. чем супермаркет с большими запасами товаров на складе. но продающий товары по завышенным ценам и в неудобном месте - мало покупателей. В итоге часть товара испортится и не будет продано, придется выкинуть товар (закрыть позиции), получатся убытки. Так супермаркет с меньшим объёмом товаров на складе может делать больше прибыли, чем супермаркет с полным складом.
Дело в том, что финансовая деятельность может оцениваться только по закрытым позициям. Не важно сколько товара у тебя лежит на складе - его нужно ещё умудрится продать.
Посмотрите на отчетность компаний. Столько то товара произведено (открыта позиция) и столько товара реализовано (закрыта позиция) - это есть прибыль компании. Вот по прибыли и оценивают финансовую деятельность компании. Что тольку если LG в прошлом году наклепала G5 вложив кучу бабла (открыла позиции) - если продать они не могут (не могут закрыть позиции)? Не важно, сколько товара лежит на складе компании, нужно смотреть сколько товара продано за отчетный период (прибыль по закрытым позициям).
Не ужели тут нет людей с финансовым образованием? Неужели никто внятно не может объяснить этим трейдунам, что такое ПРИБЫЛЬ?
Попробуйте пойти в банк и взять кредит, размахивая чартами торговых инструментов и доказывая, как вы будете зарабатывать! Вам рассмеются в лицо, потому что мало открыть позицию, нужно её ещё закрыть!
Давайте полюбуемся на картинку золота:
Помните зазывающие рекламные проспекты банков до 2011 года, которые призывали покупать золото, демонстрируя клиентам рост цены? А сейчас вы видите такие призывы от банков? Вася Пупкин тихо охреневает над собой, вложивший в золото в агусте 2011 го!
- Сара, я вступил в МММ!
- Дурак! Лучше бы ты в го*но вступил, было бы не так разорительно для бюджета!
Права ли Сара? Отчасти, потому что очень велики риски. Но рано судить о финансовом поступке её мужа до того момента, как он не закроет договор с МММ. Кто то реально получил прибыль, а кто то разорился не закрыв договор вовремя.
Ещё раз - любая торговая деятельность может быть оценена только после закрытия позиций (договоров, продажи товара, и т.д.).
На чемпионатах MQ позиции закрывались принудительно. Закрывались! Принудительно потому что у участников не было доступа к советникам. То есть к моменту завершения чемпионата все сделки участников были закрыты. Советники в которых был заложен последний день чемпионата закрыли позиции самостоятельно.
А на данном соревновании участники должны сами закрыть позиции, потому что здесь наоборот у организаторов нет доступа к советникам. Аналогичные правила на всех конкурсах брокеров - на моент окончания соревнования все позиции должны быть закрыты!
мой май
https://www.mql5.com/ru/signals/293359
поправки:
1) По текущим правилам победителем (по любой номинации) может стать участник с финальным балансом меньше стартового? Может. Нужно исправить.
2) Теперь расчет коэффициента Шарпа и финального балла по второй номинации. Сервис сигналов и (таблица Виталия) расчитает шарп с учетом закрытых позиций. В пятницу останутся незакрытые позиции, нужно будет произвести расчет Шарпа вручную, иначе, у кого-то показатели останутся завышены.
3) Если не выдавать приз по 2 номинациям в одни руки, то теоретически, можем получить, что вторую номинацию получит участник с большей просадкой, например 19%, чем участник занявший первую номинацию, 17% (т.е. более стабильный). Будет ли это справедливо?
1) Исходя из того, что я сказал ранее - о необходимости закрытия позиции до окончания соревнования, можно сделать вывод, что участник может занять первое место с балансом ниже стартового только в одном случае - если у остальных участников баланс ещё меньше!
2) Нужно что бы к моменту окончания соревнования все позиции участников были закрыты, верно. В противном случае - дисквалификация!
3) Вообще, решение о том, что бы участник занявший первое место в обоих наминациях передавал один из призов следующему в списке, родилось из жалости, на мой взгляд. По хорошему - участник занявший первое место в обоих номинациях должен забрать оба приза! Такое же можно видеть на примере Оскара, когда забирают призы одновременно по нескольким номинациям, и это правильно, что поделаешь, если он лучший по нескольким номинациям.
- Семен, только что встретила Аркашу из соседнего подъезда. Так он хвастался Почетной Грамотой, которую ему вручили из-за низкой просадки и при этом, гаденыш, попросил "занять до получки."
- Сара, и что же тебя удивляет? Ведь хлеб не продают за грамоты!
Да кто Вам запрещает большие просадки?! На здоровье! Просаживайте депозит по самые помидоры, побеждайте в первой номинации!
Мы Видим так же, что можно и заработать больше всех и при этом обойтись без просадок. Нынешний лидер если бы знал заранее о второй номинации, то победил бы в обоих.
- Cема, хочу применить ноу-хау в своей торговле!
- ?!
- Я решила выдавать своим подписчикам Почетные Грамоты, вместо прибыли. А что? Если подписчикам важны коэффициенты, а не прибыль, то грамоты самое то.
- Сара, иди работай и не засоряй свою светлую голову доводами спорщиков.
мой май
https://www.mql5.com/ru/signals/293359
Вы демонстрируете полное непонимание того, что я говорю. Совершенное, абсолютное непонимание. Сходите на курсы бухгалтеров куда ни будь, что ли....
Сема, прекрасно уже понимает - не тупой ,он хочет сказать шо Саре нужны таки - очень звонкие монеты, Сара хочет не только покупать свежую капусту на привозе, она уже мечтает о норковой шубе, и красном феррари. Так передайте уже Семе , шо денежный приз уже ждет его , на шубу и феррари конечно не хватит но пару кило свежей капусты взять таки можно, и даже останется.
Сема, прекрасно уже понимает - не тупой ,он хочет сказать шо Саре нужны таки - очень звонкие монеты, Сара хочет не только покупать свежую капусту на привозе, она уже мечтает о норковой шубе, и красном феррари. Так передайте уже Семе , шо денежный приз уже ждет его , на шубу и феррари конечно не хватит но пару кило свежей капусты взять таки можно, и даже останется.
- Cема, хочу применить ноу-хау в своей торговле!
- ?!
- Я решила выдавать своим подписчикам Почетные Грамоты, вместо прибыли. А что? Если подписчикам важны коэффициенты, а не прибыль, то грамоты самое то.
- Сара, иди работай и не засоряй свою светлую голову доводами спорщиков.
https://www.mql5.com/ru/forum/189038/page56#comment_4916769
Передайте уже Семе, шо по просьбе Сары, Сема таки уже записан на конкурс.