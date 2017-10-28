Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 112
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Верно. Баланс это всего-лишь мечты))
ПЫ.сы.
При открытых позах.
Вот именно! Нужно рассматривать баланс после закрытия позиций. Неоднократно повторял же одно и тоже. Пока позиции открыты - эквити ничего не значит.
Я иного мнения пока открыты позиции баланс ничего не значит
Ещё раз: Деньги можно снять с баланса а не с эквити. Эквити должно быть переведено в баланс (позиции закрыты), прежде чем будет возможным воспользоваться средствами.
В Вашем примере средства ниже баланса, это означает, что как только средства будут переведены в баланс - то баланс сравняется со средствами (после сведения дебита и кредита).
В самый сложный момент жмём кнопку "Закрыть всё", это и есть наш кошелёк. В показанном примере у нас и будет в кошельке 6 793, остальная половина с баланса уйдёт в небытие. Так что баланс - мечты, а вот эквити - реальность.
в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс" в расчете они равны
и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то
И кстати, при наведении на графу, всплывёт подсказка по расчётам каждого пункта, ну а уже в графе показана сумма 3-х значений. Загрузка депозита в расчётах не участвует
Великолепное движение на рынке - таблица вздрогнула и идет очередное перемещение. Правда некоторые лошади стоят на месте, ощущение что их не кормят!
Пожалуй имеет смысл подать иск в организацию по правам животных!
http://mvs.hol.es/Monitoring/
Trading Championship english https://www.mql5.com/en/forum/188046
Vladimir Gorbachev
11 участников торгует на mt5 , 19 участников торгует на мт4 - для мт5 очень неплохая пропорци
Вы вообще кормите свою лошадь ?
Мы вообще когда нибудь услышим - лучшего солиста первого Украинского будущего солиста большого театра ?
Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?
Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?
Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?
Леша - вот кому кому, а тебе ВСЕГДА РАД !!! и надеюсь не только я
кстати не много пропустил...