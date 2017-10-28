Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 112

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Uladzimir Izerski:


Верно. Баланс это всего-лишь мечты))

ПЫ.сы.

При открытых позах.

Вот именно! Нужно рассматривать баланс после закрытия позиций. Неоднократно повторял же одно и тоже. Пока позиции открыты - эквити ничего не значит.
 
Andrey Dik:
Вот именно! Нужно рассматривать баланс после закрытия позиций. Неоднократно повторял же одно и тоже. Пока позиции открыты - эквити ничего не значит.

Я иного мнения пока открыты позиции баланс ничего не значит
 
Andrey Dik:

Ещё раз: Деньги можно снять с баланса а не с эквити. Эквити должно быть переведено в баланс (позиции закрыты), прежде чем будет возможным воспользоваться средствами.

В Вашем примере средства ниже баланса, это означает, что как только средства будут переведены в баланс - то баланс сравняется со средствами (после сведения дебита и кредита).

В самый сложный момент жмём кнопку "Закрыть всё", это и есть наш кошелёк. В показанном примере у нас и будет в кошельке 6 793, остальная половина с баланса уйдёт в небытие. Так что баланс - мечты, а вот эквити - реальность.
 
Vitaly Muzichenko:
В самый сложный момент жмём кнопку "Закрыть всё", это и есть наш кошелёк. В показанном примере у нас и будет в кошельке 6 793, остальная половина с баланса уйдёт в небытие. Так что баланс - мечты, а вот эквити - реальность.
Вот когда "закроете всё" тогда сможете сходить в магазин и купить что хочется. А до этого момента - нет.
 
Igor Volodin:

в пункте 2 непонятно в формуле что такое "МИН" и "мин баланс"  в расчете они равны

и там в пункте 5 в знаменателе баланс почему-то

И кстати, при наведении на графу, всплывёт подсказка по расчётам каждого пункта, ну а уже в графе показана сумма 3-х значений. Загрузка депозита в расчётах не участвует


 

Великолепное движение на рынке - таблица вздрогнула и идет очередное перемещение. Правда некоторые лошади стоят на месте, ощущение что их не кормят!

Пожалуй имеет смысл подать иск в организацию по правам животных!

http://mvs.hol.es/Monitoring/


Trading Championship  english  https://www.mql5.com/en/forum/188046

№  Участники чемпионата /Participants Платформа / terminalМониторинг участников  , не подписывайтесь  - высокий риск /  Monitoring of participants , please not subscribe - high Risk
Примечание / note
 1Server Muradasilov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282893
 Глава конкурса / chief
 2Yuriy Zaytsev MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/282872   
 3Evgeny Belyaev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283098 
 4Andrey Dik MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283433 
 5Alexandr Saprykin MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283235 
 6Igor Volodin MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283177 
 7Vyacheslav Kornev MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283374 
 8Vitaly Muzichenko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283585 
 9Sergey Gritsay MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283501 
 10Vladimir Zubov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283717 
 11Mikhail Goryunov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283875 
 12Alexey Kozitsyn MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/283831 
 13 Empty   "чёртова дюжина"
 14Vladimir Lekhovitser MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/283817 
 15Yury Kirillov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284719 
 16Yousufkhodja Sultonov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284129 
 17Vladimir Pastushak MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284524 
 18Igor Rybakov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284448 
 19Gennady Sergienko MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/284682 
 20Alexander Ivanov MetaTrader 5https://www.mql5.com/ru/signals/284321 
 21Uladzimir Kirychenka MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285031 
 22 Aleksey Vakhrushev
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/285259 
 23Ziheng Zhuang
 MetaTrader 4https://www.mql5.com/en/signals/285736 
 24

Vladimir Gorbachev

 MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/286466
 
 25Sergey Don
 MetaTrader 4
https://www.mql5.com/ru/signals/286519  
 26Vladislav Andruschenko
 MetaTrader 5
https://www.mql5.com/ru/signals/286543 
 27Alexander Laur
 MetaTrader 5 
https://www.mql5.com/ru/signals/286562
 
 28Natalya Kostenko MetaTrader 4 https://www.mql5.com/ru/signals/287431 
 29 Renat Akhtyamov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288767 
 30Andrey Sharov
 MetaTrader 5  https://www.mql5.com/ru/signals/288831 
 31Veniamin Skrepkov MetaTrader 4https://www.mql5.com/ru/signals/288868 

11  участников торгует на mt5 , 19  участников торгует на мт4  - для мт5 очень неплохая  пропорци




Enthusiasts organize a championship! I would like to participate.
Enthusiasts organize a championship! I would like to participate.
  • www.mql5.com
https://www.mql5.com/ru/forum/187993 Enthusiasts organize a championship!I would like to participate...
 
Andrey Dik:

Вы вообще кормите свою лошадь  ?

Мы вообще когда нибудь услышим - лучшего солиста первого Украинского   будущего солиста большого театра  ?



 

Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?

 
Alexey Volchanskiy:

Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?

Да, всё верно
 
Alexey Volchanskiy:

Я тут в силу занятости не все читал. Я правильно понимаю, что запись "выбыл" означает то же, что и слил депо?

Леша - вот кому кому,  а тебе ВСЕГДА РАД !!! и надеюсь не только я

кстати не много пропустил...

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