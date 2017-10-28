Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 111
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
на руках баланс а не средства.
Вспомнилось.))
Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.
Мои попытки доказать обратное не принесли результата.
Вроде бы верно.
Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.
Средства всему голова.
Вспомнилось.))
Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.
Мои попытки доказать обратное не принесли результата.
Вроде бы верно.
Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.
Средства всему голова.
Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.
Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.
С демо-счёта?
Вообще довольно предсказуемая ситуация.
С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.
Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!
С демо-счёта?
Вообще довольно предсказуемая ситуация.
С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.
Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!
Так еще надо учитывать, что это профи, элита можно сказать. А что говорить о неподготовленной массе?)))
Вспомнилось.))
Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.
Мои попытки доказать обратное не принесли результата.
Вроде бы верно.
Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.
Средства всему голова.
Да правильно, при закрытие всег поз, эквити=балансу.
Но!!! при снятии денижек вам дадут не больше свободной маржи
Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.
Андрей, рулит не баланс, приложу картинку
Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)
Андрей, рулит не баланс, приложу картинку
Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)
Верно. Баланс это всего-лишь мечты))
ПЫ.сы.
При открытых позах.
Андрей, рулит не баланс, приложу картинку
Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)
Ещё раз: Деньги можно снять с баланса а не с эквити. Эквити должно быть переведено в баланс (позиции закрыты), прежде чем будет возможным воспользоваться средствами.
В Вашем примере средства ниже баланса, это означает, что как только средства будут переведены в баланс - то баланс сравняется со средствами (после сведения дебита и кредита).