Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 111

Новый комментарий
 
Andrey Dik:
на руках баланс а не средства.


Вспомнилось.))

Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.

Мои попытки доказать обратное не принесли результата.

Вроде бы верно.

Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.

Средства всему голова.

 
Uladzimir Izerski:


Вспомнилось.))

Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.

Мои попытки доказать обратное не принесли результата.

Вроде бы верно.

Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.

Средства всему голова.


Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.
 
Andrey Dik:

Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.

С демо-счёта?
 

Вообще довольно предсказуемая ситуация. 

С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.

Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!

 
Uladzimir Izerski:

С демо-счёта?
Можете попробовать и с реального счета.
 
Vitaly Muzichenko:

Вообще довольно предсказуемая ситуация. 

С 31 человека, всего 13 смогли удержать депозит не меньше начального, остальные слили, или сливают по-немного.

Вот тут и статистика, что даже половина не продержалась на плаву до окончания месяца, и это демка, на реале менее 20% выживет. Во как!


Так еще надо учитывать, что это профи, элита можно сказать. А что говорить о неподготовленной массе?)))
 
Uladzimir Izerski:


Вспомнилось.))

Не помню уже кто из здешних умников мне втюривал, что при закрытии сделки средства сравняются с балансом.

Мои попытки доказать обратное не принесли результата.

Вроде бы верно.

Но НЕТ же! Именно баланс сравняется со средствами.

Средства всему голова.


Да правильно, при закрытие всег поз, эквити=балансу.

Но!!! при снятии денижек вам дадут не больше свободной маржи

 
Andrey Dik:

Попробуйте сходить в магазин и купить что нибудь на эквити. Пока эквити не стало балансом оно ничего не стоит.

Андрей, рулит не баланс, приложу картинку

Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)

 
Vitaly Muzichenko:

Андрей, рулит не баланс, приложу картинку

Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)


Верно. Баланс это всего-лишь мечты))

ПЫ.сы.

При открытых позах.

 
Vitaly Muzichenko:

Андрей, рулит не баланс, приложу картинку

Вы когда придёте в магазин, то вам продадут товар на сумму ваших средств, не смотря на то, что на балансе имеется в два раза больше. Баланс может быть и 50 000, а вот эквити 6 793, именно эквити и есть ваш резерв (кошелёк)

Ещё раз: Деньги можно снять с баланса а не с эквити. Эквити должно быть переведено в баланс (позиции закрыты), прежде чем будет возможным воспользоваться средствами.

В Вашем примере средства ниже баланса, это означает, что как только средства будут переведены в баланс - то баланс сравняется со средствами (после сведения дебита и кредита).

1...104105106107108109110111112113114115116117118...142
Новый комментарий