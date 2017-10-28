Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 108
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Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо
А как увидеть баллы в таблице? У меня нет, Firefox 52 64 bit
У меня тоже=)
Только код собираю, то получено быстрым наброском шаблона
Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо
ага, круто считает!
ага, круто считает!
Вот почему я против ! обязательного закрытия всех ордеров в последний день соревнования
https://www.mql5.com/ru/charts/6903554/nzdusd-m1-metaquotes-software-corp
Вот тут отвечал. Немного терпения)
Виджеты на текущий момент расставлены верно!
Понаблюдаем, что будет на динамических цифрах.
Суббота - состояние на текущий момент!
ЭКВИТИ.
Из лидеров , Sergey Don - удерживает позицию. Оба Игоря на выходные прикрыли позиции. Igor Volodin на текущий момент 72 670.19 , уже трудно досягаем при "правильной", ровной не рисковой торговле. Только форсаж и риск позволят догнать лидера, второй вариант , ЛИДЕР жестко ошибается.
Суббота - состояние на текущий момент!
ЭКВИТИ.
Из лидеров , Sergey Don - удерживает позицию. Оба Игоря на выходные прикрыли позиции. Igor Volodin на текущий момент 72 670.19 , уже трудно досягаем при "правильной", ровной не рисковой торговле. Только форсаж и риск позволят догнать лидера, второй вариант , ЛИДЕР жестко ошибается.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На рынке важен не правильный вход, а правильный выход и управление капиталом, и если у лидера будет нарушено ММ, то есть шанс его догнать, вернее даже не так, он сам к нам придёт)
У Игоря есть хороший грааль... обсуждал раньше...может это он и есть...что-то через карман не получается...целиком скопировал...
Так почему, на реале не заработал советник?
Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На рынке важен не правильный вход, а правильный выход и управление капиталом, и если у лидера будет нарушено ММ, то есть шанс его догнать, вернее даже не так, он сам к нам придёт)