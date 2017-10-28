Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 108

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Vitaly Muzichenko:

Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо

А как увидеть баллы в таблице? У меня нет, Firefox 52 64 bit
 
Andrey Dik:
А как увидеть баллы в таблице? У меня нет, Firefox 52 64 bit

У меня тоже=)

Только код собираю, то получено быстрым наброском шаблона

 
Vitaly Muzichenko:

Я перепроверил формулу в коде, натупил немного.
Сейчас считает хорошо

ага, круто считает!


 
Renat Akhtyamov:

ага, круто считает!


Вот тут отвечал. Немного терпения)
 

Вот почему я против   !  обязательного закрытия  всех ордеров в последний день соревнования


https://www.mql5.com/ru/charts/6903554/nzdusd-m1-metaquotes-software-corp


График NZDUSD, M1, 2017.04.15 04:32 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
График NZDUSD, M1, 2017.04.15 04:32 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 4, Demo
  • www.mql5.com
Символ: NZDUSD. Период графика: M1. Брокер: MetaQuotes Software Corp.. Торговая платформа: MetaTrader 4. Режим торговли: Demo. Дата: 2017.04.15 04:32 UTC.
 
Vitaly Muzichenko:
Вот тут отвечал. Немного терпения)

Виджеты на текущий момент расставлены верно!

Понаблюдаем, что будет на динамических цифрах.

 

Суббота - состояние на текущий момент!

ЭКВИТИ.

1Igor Volodin72 670.1972 670.19626.70%42.92%0.535.23170.60%10 000.00 USD5
2Sergey Don32 649.4534 040.37236.21%14.24%0.243.4696.98%10 124.80 USD4
3Igor Rybakov16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8455.1399.87%10 000.00 USD4

Из лидеров , Sergey Don - удерживает  позицию. Оба Игоря на выходные прикрыли позиции. Igor Volodin  на текущий момент 72 670.19  , уже трудно досягаем при "правильной", ровной не рисковой торговле. Только форсаж и риск позволят догнать лидера,  второй вариант , ЛИДЕР жестко ошибается.

 
Yuriy Zaytsev:

Суббота - состояние на текущий момент!

ЭКВИТИ.

1Igor Volodin72 670.1972 670.19626.70%42.92%0.535.23170.60%10 000.00 USD5
2Sergey Don32 649.4534 040.37236.21%14.24%0.243.4696.98%10 124.80 USD4
3Igor Rybakov16 030.2816 030.2860.30%3.44%0.8455.1399.87%10 000.00 USD4

Из лидеров , Sergey Don - удерживает  позицию. Оба Игоря на выходные прикрыли позиции. Igor Volodin  на текущий момент 72 670.19  , уже трудно досягаем при "правильной", ровной не рисковой торговле. Только форсаж и риск позволят догнать лидера,  второй вариант , ЛИДЕР жестко ошибается.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На рынке важен не правильный вход, а правильный выход и управление капиталом, и если у лидера будет нарушено ММ, то есть шанс его догнать, вернее даже не так, он сам к нам придёт)

 

У Игоря есть хороший грааль... обсуждал раньше...может это он и есть...что-то через карман не получается...целиком скопировал...

3862
Igor Volodin 2012.04.21 10:52      RU
UUT:
Так почему, на реале не заработал советник?
Он работал по нерыночным ценам. Скажешь закрывать сделку с прибылью 100 пунктов он и закроет. Мечта...

 
Vitaly Muzichenko:

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. На рынке важен не правильный вход, а правильный выход и управление капиталом, и если у лидера будет нарушено ММ, то есть шанс его догнать, вернее даже не так, он сам к нам придёт)

Мне кажется ,  важны в равной степени как вход так и выход  , конечно и управление капиталом.
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