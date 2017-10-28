Спарринг на демо счетах MetaQuotes-Demo - страница 119
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Вы видели кто сейчас в топе? Видите, что он может быть первым в обоих номинациях? Он будет и в норковой шубе и с грамотой.
Состояние дел по ситуации на предпоследнюю пятницу , осталось всего 6 торговых дней, всего всего 6 свечей на D1.
В теории если бы не превышал 30% мог бы попасть в обе.
Он просто не учитывал этот момент при старте. Если бы учитывал - то попал бы в обе. Об этом и речь - можно достигать впечатляющей прибыльности и при этом придерживаться разумных рисков. Сара с её дураком Сёмой отдыхают.
Невозможно не превысив порог в 30%, разогнать депозит в 300% за короткий срок.
Да? Давайте возьмём в руки калькулятор.
Максимальная просадка была 42,92%. Сейчас средства 97880.88 и баланс 72670.19
Допустим, максимальная просадка была 30%, тогда:
42.92/30=1.43 раза
97880.88/1.43 = 68448,17 эквити
72670.19/1.43 = 50818,31 баланс
Как видим, все равно остался бы в топе и при этом показал бы прирост более 500% и при этом побеждая в обоих номинациях.
Да? Давайте возьмём в руки калькулятор.
Максимальная просадка была 42,92%. Сейчас средства 97880.88 и баланс 72670.19
Допустим, максимальная просадка была 30%, тогда:
42.92/30=1.43 раза
97880.88/1.43 = 68448,17 эквити
72670.19/1.43 = 50818,31 баланс
Как видим, все равно остался бы в топе и при этом показал бы прирост более 500%
Не показал-бы!
Вы идёте по логике анализа цены по истории, мол вот если-бы купили, а вот тут продали, то заработали-БЫ.
Изначально, если-бы стоял порог в 30%, то лоты были-бы в 2 раза меньше, чтоб случайно не превысить планку, и при таком раскладе прирост в 500% - исключён.
Не показал-бы!
Вы идёте по логике анализа цены по истории, мол вот если-бы купили, а вот тут продали, то заработали-БЫ.
Изначально, если-бы стоял порог в 30%, то лоты были-бы в 2 раза меньше, чтоб случайно не превысить планку, и при таком раскладе прирост в 500% - исключён.
Причем здесь история цены?
Посчитайте при "в 2 раза меньше лоты". Получится всё равно больше 300%.
97880.88/2.0 = 48940,44 эквити
72670.19/2.0 = 36335,1 баланс (более 300% !)
А Вы говорите "Невозможно!". Буквально чуть меньше у digimax, и при этом просадка всего лишь 14%, то есть при просадке в 14% второй участник за время соревнования увеличил депозит почти на 300%!!!!
И вторая номинация не верно названа "Безопасность", правильное название "Эффективность".
Причем здесь история цены?
Посчитайте при "в 2 раза меньше лоты". Получится всё равно больше 300%.
97880.88/2.0 = 48940,44 эквити
72670.19/2.0 = 36335,1 баланс (более 300% !)
А Вы говорите "Невозможно!". Буквально чуть меньше у digimax, и при этом просадка всего лишь 14%, то есть при просадке в 14% второй участник за время соревнования увеличил депозит почти на 300%!!!!
И вторая номинация не верно названа "Безопасность", правильное название "Эффективность".
Вот, это уже конструктив! Может ещё формулу изменим/пересмотрим?
PS. и кстати, не 300%, а 240%. Было 10 000, стало 34 000, прирост на 24 000
1. Вот, это уже конструктив! Может ещё формулу изменим/пересмотрим?
2. PS. и кстати, не 300%, а 240%. Было 10 000, стало 34 000, прирост на 24 000
1. В формуле всё нормально. Единственное что нужно добавить - отсечку более 30%. То есть если просадка превысила 30%, то общий бал приравнивается 0.
2. Не суть. Главное Вы видите, что не "невозможно". Всё возможно, и зарабатывать и придерживаться ограничения рисков. А это и есть эффективность вложенных средств. Если бы вторая номинация была бы только по одному критерию "максимальная просадка", тогда текущее название бы соответствовало. Но прибыль с учётом просадок - это уже эффективность, а не безопасность.
В формуле всё нормально. Единственное что нужно добавить - отсечку более 30%. То есть если просадка превысила 30%, то общий бал приравнивается 0.