alexey_petrov:

Дополнительно можно почитать раздел справки терминала "Статусная строка -> Меню переключения точек доступа"

Спасибо. Ух скока там вкусного.

 

1. Можно ли сделать настройку ширины колонок. А то при выводе банка,он гад все сжимает и не дает видеть котировки.

2. планируете ли ВЫ в дальнейшем сервис подключения сразу нескольких поставщиков котировок (у меня давно было такое пожелание к МТ5)? типа есть три ДЦ(банка) в которых у меня открыт реальный счет. Я  могу не выходя из терминала выбрать те котировки которые  вкуснее. (что то типа межбанка) 

 
Prival:

Нет, но есть варианты:

 
Rosh:

Жаль что так быстро и категорично (( очень вкусного лишаете. Будем ждать МТ6 :-).

А эти решения понятны, если кто то и решит заняться этим, выгружать котировки из разных терминалов, то анализировать их удобнее все таки в другой программе матлабе (маткаде), а терминалам выкладывать команды (купить, продать)

 
Prival:

...Будем ждать МТ6 :-). 

Интересно, какой дилер-брокер согласится приобретать и оплачивать платформу, которая так явно обнажает его конкурентные недостатки.
Prival:

ИМХО конечно,поэтому не претендую на серьезность высказывания:

Думаю, что не очень правильна с точки зрения реализации такая возможность, поскольку если нужно анализировать котировки (и не только) с различных ДЦ лучше применить внешние приложения и БД (весь вопрос только в технологии такой обработки данных и ее конкретной реализации).


При необходимости ДЦ спокойно может создать список содержащий необходимое количество инструментов, причем котировки будут поступать от разных банков/бирж.

Кончено такой подход в основном будет использоваться на фондовых инструментах, но вполне может быть и реализован и для Forex (что-то вроде этого сейчас можно наблюдать на демке Адмирала)...

Там к примеру есть: "EURUSD", "EURUSD+" и "EURUSD."

Yedelkin:
Интересно, какой дилер-брокер согласится приобретать и оплачивать платформу, которая так явно обнажает его конкурентные недостатки.

Если ДЦ один (счет один), но при этом много маркетмейкеров это вполне приемлемый вариант для всех.

 Вопрос конечно тут в другом  - С Forex вроде все понятно (число валют сильно ограничено), а вот что будет твориться с фондой и другими активами вопрос, и он в основном адресован разработчикам.

А вопрос в следующем - Сколько реально ДЦ сможет создать тикеров торгуемых инструментов и сколько из них сможет обработать терминал? При этом насколько это будет удобно...

 PS

Тут я просто подумал о том, что если скажем, трейдер захочет, торговать акциями (допустим просто теми, что торгуются на NYSE). Если я не ошибаюсь там вполне можно получить число в 2000-3000 тикеров (пусть в ДЦ их будет даже всего от 500 до 1000)...

 
Interesting:

 Вопрос конечно тут в другом  - С Forex вроде все понятно (число валют сильно ограничено), а вот что будет твориться с фондой и другими активами вопрос, и он в основном адресован разработчикам.

А мне кажется, на оборот именно для форекса это будет ценно, т.к. ДЦ может давать трейдеру любую котировку, какую посчитает нужным, это не биржа. А вот если мне брокер начнет давать котировки отличные от фондовой биржи, мало ему не покажется.

Я просто не вижу другого применения этой вкладке банк. Если там не будет нескольких поставщиков данных. Она просто бесполезна и так понятно с кем ты работаешь. 

 
Interesting:

Если ДЦ один (счет один), но при этом много маркетмейкеров это вполне приемлемый вариант для всех

В первоначальном описании ситуации речь шла о "трёх ДЦ(банках) в которых открыт реальный счет".
Prival:

А мне кажется, на оборот именно для форекса это будет ценно, т.к. ДЦ может давать трейдеру любую котировку, какую посчитает нужным, это не биржа. А вот если мне брокер начнет давать котировки отличные от фондовой биржи, мало ему не покажется.

Я просто не вижу другого применения этой вкладке банк. Если там не будет нескольких поставщиков данных. Она просто бесполезна и так понятно с кем ты работаешь. 

"Банк" так и должен использоваться для того чтобы указать маркетмейкера, как я и указал ранее (по крайней мере это логично на все 100%).

Но я сильно сомневаюсь в том, что ДЦ (я не имею введу реальные банк или биржу) с радостью согласиться "дублировать" тикеры валютных пар...

Yedelkin:
Первоначально речь шла о "трёх ДЦ(банках) в которых открыт реальный счет".

И как одновременно управлять тремя счетами в разных ДЦ (банках) если терминал по сути не является "Мультом" (вроде в МТ4 такое было, для МТ5 слышу в первые)?

Правда сказать, поскольку я не работал на мультитерминалах, то не очень представляю себе то как они работают (если быть точным, то понимаю принципы их работы только поверхностно и в общих чертах).

 
Interesting:

И как одновременно управлять тремя счетами в разных ДЦ (банках) если терминал по сути не является "Мультом" (вроде в МТ4 такое было, для МТ5 слышу в первые)?

Упоминанием о "трёх ДЦ(банках), в которых открыт реальный счет" автор пояснял своё пожелание к МТ5.

