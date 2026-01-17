Ошибки, баги, вопросы - страница 28
кто нибудь подскажет как установить МТ5 на пк впервые такое МТ4 устанавливается без проблем
Тут крупный план.
1. Откуда вы скачиваете файл установщика?
2. В какой момент выдается ошибка?
3. Приведите скриншоты.
Мне кажется или в 291 релизе действительно при компиляции эксперт получает в _UninitReason 0, вместо 2?
Только что проверил. Причина деинициализации 2. Несколько раз перекомпилировал
Так действительно 2
А вот так, 0
В таком случае и в предыдущих билдах тоже должен был 0 возвращаться.
Что происходит? При удачной компиляции старый эксперт деинициализируется и выгружается из терминала. Затем перекомпилированный (новый) эксперт загружается в терминал, и он ничего не знает о своей прошлой жизни. Так как предыдущий эксперт выгрузился и унёс собой все свои данные.
Проц какой и ОС?
