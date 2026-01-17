Ошибки, баги, вопросы - страница 28

fvdtrejder:
кто нибудь подскажет как установить МТ5 на пк  впервые такое  МТ4 устанавливается без проблем

Проц какой и ОС?
Мне кажется или в 291 релизе действительно при компиляции эксперт получает в _UninitReason 0, вместо 2?
 
fvdtrejder:
кто нибудь подскажет как установить МТ5 на пк  впервые такое  МТ4 устанавливается без проблем

Тут крупный план.

1. Откуда вы скачиваете файл установщика?

2. В какой момент выдается ошибка?

3. Приведите скриншоты.

 
Interesting:
Мне кажется или в 291 релизе действительно при компиляции эксперт получает в _UninitReason 0, вместо 2?

Только что проверил. Причина деинициализации 2. Несколько раз перекомпилировал
stringo:
Только что проверил. Причина деинициализации 2. Несколько раз перекомпилировал

Так действительно 2

void OnDeinit(const int reason)
{
Print("reason ",reason);
}

А вот так, 0

int OnInit()
{
//----------------------------------------------------------------------------//
Print("_UninitReason ",_UninitReason);
//----------------------------------------------------------------------------//
return(0);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
 
Здравствуйте! У меня возникла серьезная проблемма с работой Терминала МТ5. Дело в том, что когда я запускаю терминал, то в процессе его работы движется только сама линия цены( бид), а сами свечи(бары) не рисуются/не изменяются. Следовательно происходит движение цены без изменения самого графика. У меня вопрос: Как это проблемму устранить? Ведь в МТ4 все работает нормально!!?! При этом я пробывал переустанавливать терминал, но и это не помогло! Причем такая беда с несколькими брокерами...подскажите что делать в этой ситуации?
Файлы:
1.png  31 kb
 
Interesting:

Так действительно 2

А вот так, 0

В таком случае и в предыдущих билдах тоже должен был 0 возвращаться.

Что происходит? При удачной компиляции старый эксперт деинициализируется и выгружается из терминала. Затем перекомпилированный (новый) эксперт загружается в терминал, и он ничего не знает о своей прошлой жизни. Так как предыдущий эксперт выгрузился и унёс собой все свои данные.

stringo:

В таком случае и в предыдущих билдах тоже должен был 0 возвращаться.

Что происходит? При удачной компиляции старый эксперт деинициализируется и выгружается из терминала. Затем перекомпилированный (новый) эксперт загружается в терминал, и он ничего не знает о своей прошлой жизни. Так как предыдущий эксперт выгрузился и унёс собой все свои данные.

В предыдущих все было ОК. Тройка (REASON_CHARTCHANGE) и тут возвращается в норме (если бегать по ТФ)...
 
Interesting:
Проц какой и ОС?
ос  хр     проц  4
 
alexvd:

Тут крупный план.

1. Откуда вы скачиваете файл установщика?

2. В какой момент выдается ошибка?

3. Приведите скриншоты.

www  metaquotes.net\ru      с этого сайта копирую  mt5setup.exe  на свой пк  потом запускаю и сразу выдается setup  error       ос   хр   проц.  4
