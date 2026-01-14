Ошибки, баги, вопросы - страница 17
Только что МТ5 апгрейдился.... сам. Заодно поубирал все счета и доступные сервера. Теперь даже демо-счёт завести не могу :(. Ну и что дальше делать?
Кстати, прикол: доступных серверов нет, а кнопка "Далее" доступна. Нажимал, вываливает следующее окно, даже пытается открыть счёт на MetaQuotes-Demo, но безуспешно.
почему не доступна, все доступна, открываете эдитор жмете F1 и открывается справка, причем автоматически обновляется, если оно было
посмотрите справку по F1 для CopyTime и сравните с этой https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
у меня заканчивается вот так
Возвращаемое значение
Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.
Примечание
Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.
по ссылке информации больше
у меня заканчивается вот так...
При кампиляции пользовательских индикаторов выдает следущее. Система Виста.
Приведите исходный код вашего индикатора (я так понимаю это не кастомный зиг-заг из поставки, а какая-то его модификация). Можно в личку.
+ сообщите билд вашего терминала и как можно больше информации. Будем искать причину.
У себя попробовал - откомпилировалось без вопросов.
Я так понимаю произошло обновление до 288 билда. Не могли бы вы уточнить, какая сборка у вас была до обновления?
И сообщите больше данных: ОС, наличие UAC и т.п.
В документации есть неточность:
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
Функция возвращает результат типа void.
Однако указано, что она "Возвращает количество инициализированных элементов".
По логам сервера Вы использовали очень старый билд терминала: 240 билд от 21 января 2010 года (речь идет о демо-счете 95063).
За это время многое успели поменять: в частности отрезать поддержку старых билдов. Отсюда и исчезновения списка всех счетов и серверов.
Поэтому следует своевременно обновляться на новые билды. Если же у Вас не происходило обновление из-за каких-либо ошибок, то просьба сообщить о них.
В текущий же момент Вы можете сделать следующее:
Спасибо!
- В настройках терминала (меню Сервис-Настройки-вкладка Сервер) указать сервер demo.metatrader5.com:443, нажать OK и открыть новый демо-счет.
- Либо загрузить и установить клиентский терминал по новой: после установки адрес демо-сервера MetaQuotes уже никогда не будет пропадать из списка серверов.
Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Уважаемые разработчики, пожалуйста посмотрите как отображаются обьёмы на чарте.
Trading volume:
Tick volume:
Какие то всплески в trading volume. Так и должно быть?
И ещё один вопрос. Когда копирую CopyRealVolume, результат всегда нулевой для последнего бара. Есть ли он, этот Trading volume?