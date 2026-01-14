Ошибки, баги, вопросы - страница 17

Только что МТ5 апгрейдился.... сам. Заодно поубирал все счета и доступные сервера. Теперь даже демо-счёт завести не могу :(. Ну и что дальше делать?

Кстати, прикол: доступных серверов нет, а кнопка "Далее" доступна. Нажимал, вываливает следующее окно, даже пытается открыть счёт на MetaQuotes-Demo, но безуспешно.

sergey1294:
 почему не доступна, все доступна, открываете эдитор жмете F1 и открывается справка, причем автоматически обновляется, если оно было

посмотрите справку по F1 для CopyTime и сравните с этой https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

у меня заканчивается вот так

Возвращаемое значение

Количество скопированных элементов массива либо -1 в случае ошибки.

Примечание

Отсчет элементов от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар.

по ссылке информации больше 

Prival:

у меня заканчивается вот так...

Кстати, у меня тоже. Альпари, билд 286
 
Alexkl68:
При кампиляции пользовательских индикаторов выдает следущее. Система Виста.

Приведите исходный код вашего индикатора (я так понимаю это не кастомный зиг-заг из поставки, а какая-то его модификация). Можно в личку.

+ сообщите билд вашего терминала и как можно больше информации. Будем искать причину.

У себя попробовал - откомпилировалось без вопросов.

 
Очень неудобно работать с перекрестием. Повторное нажатие кнопки колёсика его не убирает, а правая кнопка мыши вываливает контекстное меню, которое не нужно в данный момент.
 
Я так понимаю произошло обновление до 288 билда. Не могли бы вы уточнить, какая сборка у вас была до обновления?

И сообщите больше данных: ОС, наличие UAC и т.п.

 
lea:

В документации есть неточность:

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

Функция возвращает результат типа void.

Однако указано, что она "Возвращает количество инициализированных элементов".

Спасибо, поправили. Теперь звучит так: Нет возвращаемого значения.
 
Prival:

посмотрите справку по F1 для CopyTime и сравните с этой https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

у меня заканчивается вот так

по ссылке информации больше 

Автоматическое обноление справки по MQL5 происходит реже, чем на сайте. Вы можете принудительно обновить справку, если смените язык интерфейса редактора MetaEditor 5. Либо скачаете и установите файл справки вручную.
 
По логам сервера Вы использовали очень старый билд терминала: 240 билд от 21 января 2010 года (речь идет о демо-счете 95063).

За это время многое успели поменять: в частности отрезать поддержку старых билдов. Отсюда и исчезновения списка всех счетов и серверов.

Поэтому следует своевременно обновляться на новые билды. Если же у Вас не происходило обновление из-за каких-либо ошибок, то просьба сообщить о них.

В текущий же момент Вы можете сделать следующее:

  • В настройках терминала (меню Сервис-Настройки-вкладка Сервер) указать сервер demo.metatrader5.com:443, нажать OK и открыть новый демо-счет.
  • Либо загрузить и установить клиентский терминал по новой: после установки адрес демо-сервера MetaQuotes уже никогда не будет пропадать из списка серверов.
    Скачать клиентский терминал MetaTrader 5 можно по ссылке: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Спасибо!
 

Уважаемые разработчики, пожалуйста посмотрите как отображаются обьёмы на чарте.

Trading volume:

 

Tick volume:

 

 Какие то всплески в trading volume. Так и должно быть?

И ещё один вопрос. Когда копирую CopyRealVolume, результат всегда нулевой для последнего бара. Есть ли он, этот Trading volume? 

