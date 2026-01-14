Ошибки, баги, вопросы - страница 20
Переключитесь пока не 3-й или 4-й.
переключился на 3-й. данные подгрузились и все сделки стали на свои места. Теперь вопрос, как програмно я могу в советнике сделать тоже самое. Т.е. я запрашиваю данные среды - их нет - жду какое то время (вопрос сколько ждать ?) - нет данных - пытаюсь пройти по серверам. Как правильно запрограмировать и отследить эту ситуацию ?
А как вы планируете "пройти по серверам" средствами MQL5?
Вообще это нештатная ситуация, которой просто не должно быть. В самое ближайшее время выйдет билд с исправлением этой проблемы.
эта ветка ошибки, баги, вопросы вот я и задаю вопрос как ? функцию переключить сервер не нашел, поэтому для меня это тупик. Дважды уже наступил на эти грабли, следовательно АТС (робот) как-то должен уметь обрабатывать эту ситуацию, я конечно понимаю, что Вы сделаете все возможное что бы такое исключить, но исключить полностью вы не сможете. Простая банальная ситуация. Сервер накрылся, горит синим пламенем, все котировки мне не идут. Именно по этому вы делаете 4-х кратное дублирование. Это жизненно важное решение.
Считаю, что было бы логично ввести в терминал функцию переключения сервера. Тогда бы мы разработчики АТС могли бы как то отслеживать и реагировать на эту ситуацию. А сейчас мы беспомощны. Единственное решение это прибегать к внешним программам, так было и в МТ4, чего бы очень не хотелось делать. Но мы будем вынуждены это делать, т.к. это вопрос надежности работы торгового робота.
Это сейчас мы на фантики торгуем, а реал - вошел 100 лотов и улетел в тартарары, кого мне тогда искать ? сосед уже усе остывает, гад котировки стырил :-).
Не знаю как на уровне MQL5, а на уровне самого терминала выбор "удобного" (работающего) сервера следует сделать. По крайней мере с точки зрения поставки котировок.
такая возможность есть. Щелкните по иконке соединения в статусной строке:
Я не имел введу ручной режим.
Подразумевался, к примеру, такой алгоритм при котором, обнаружив отсутствие коннекта (или проблем с данными) терминал САМ перебирал СЕРВЕРЫ и выбирал НАИЛУЧШИЙ вариант, получал данные от нового сервера.
Подскажите пожалуйста, какие ограничения есть при тестировании советника на итории?
В часности интересует возможность чтения/записи файлов?
это хорошо что в ручную можно сделать, жаль пока из программы нельзя. тут еще есть ключевое слово "удобный". Пересканировали 3 работают 1 сервер стоит, понятно, а вот какой из оставшихся трёх удобнее ? как варианты ping самый маленький, или цепочка самая короткая... мы не знаем
Выбор наиболее "удобной" точки доступа происходит автоматически: по наименьшей загруженности сервера и наилучшему качеству связи с ним. Внешне об этом можно судить по индикатору слева от названия.
Дополнительно можно почитать раздел справки терминала "Статусная строка -> Меню переключения точек доступа"