Ошибки, баги, вопросы - страница 25
Где в справке на писано: "Размер баланса в каждом проходе оптимизации в 100 раз больше, чем на самом деле. Но Вы не обращайте на это внимание, это всего лишь безобидный глюк"?
В справке про "глюк" ничего не написано, согласен. И не может быть написано. В справке сухим математическим языком указано:
Как видно из Вашего предыдущего поста, результаты оптимизации с параметром "Balance Max" Вас устраивают. Выводы о возможных результатах произведения Баланса на минимальную просадку каждый делает сам. Хотя... просадочка у Вас составляет 4-5%. Соответственно, второй множитель в произведении Баланса на минимальную просадку как раз составляет около 95%.
Так бы и написали: "В колонке "Результат" отображается итоговое значение "Критерия оптимизации", который рассчитывается так...." - это Не Баланс.
Эта информация разнесена по разным местам справки и взаимосвязь между ними не очевидна.
Таким образом, первоначальный вопрос можно считать исчерпанным.
Что касается содержания Справки (Руководства пользователя), то, на мой взгляд (и, видимо, на взгляд авторов Руководства), в данной части информация (с учётом возможности перехода по ссылкам) изложена доступно и логично. Вы и сами выделили эту логику.
Пользуясь случаем, приношу извинения за невнимательное прочтение чёткой ссылки (про сканирование), указанной alexey_petrov'ым (https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).
Что касается содержания Справки (Руководства пользователя), то, на мой взгляд (и, видимо, на взгляд авторов Руководства), в данной части информация (с учётом возможности перехода по ссылкам) изложена доступно и логично. Вы и сами выделили эту логику.
Нажмите на ссылку (выделено синим), куда попадаете? Вовсе не туда, где расписано, что представляет собой "Критерий оптимизации".
Логичней тогда было бы назвать столбец не "Результат" (мало ли какой результат ожидает получить пользователь, а ""Критерий оптимизации", тогда и понятней было бы, и меньше переходов по ссылкам в справке пришлось бы делать.
По этому вопросу согласен. Адрес ссылки нужно подправить. Можете написать в Сервисдеск. Сам читал раздел "Тестер" сразу целиком, поэтому ссылками практически не пользовался.
Логичней тогда было бы назвать столбец не "Результат" (мало ли какой результат ожидает получить пользователь, а ""Критерий оптимизации", тогда и понятней было бы, и меньше переходов по ссылкам в справке пришлось бы делать.
Пользователь всегда ожидает получить результат от работы с теми параметрами, которые он самолично выбрал на вкладке "Настройки". В частности, если пользователь самолично выбрал такой критерий оптимизации, как "Balance + Min Drawdown", то вряд ли стоит ожидать, что тестер выдаст ему результаты обработки другого параметра (например, параметра "Balance Max"). Если пользователь произвольно выбирает критерии оптимизации и ожидает при этом, что тестер покажет ему результаты обработки параметра "Balance Max", то это - не проблема тестера (или Руководства пользователя).
Формальное переименование колонки "Результат" в "Критерий оптимизации" является нелогичным, так как в этой колонке отражаются не названия критериев оптимизации, а численные результаты тестирования по выбранным пользователем параметрам. При этом название выбранного пользователем критерия оптимизации всегда можно посмотреть на вкладке "Настройки".
К количеству переходов по ссылкам в Справке (Руководстве пользователя) этот вопрос не имеет отношения.
... почему пытаетесь решать, что логично и правильно, а что нелогично и неправильно?
Я не "пытаюсь решать", я знаю :)
Админом не являюсь. Ждите официального ответа, если до сих пор уверены в своей правоте и в наличии глюков-багов, и если спокойное обсуждение на форуме Вас раздражает.
В склоках и "переходах на личности" не участвую, поэтому отсутствие конструктивных вопросов-реплик по данной тематике означает завершение обсуждения. Удачи в разрешении поставленных вопросов!
Здравствуйте, я изучаю методы расчета маржи и в справке нашел ряд возможных несоответствий :
1. Для Форекс – отсутствует цена;
2. Для фьючерсов - отсутствует MarketPrice;
И у меня вопрос правильно ли я истолковал следующие члены уравнения:
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);
double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
1.Для форекса
2. Для биржевых инструментов
3. Размер плеча (не процентаж)4. Инициирующая маржа
Для вставки кода пользуйтесь редактором.