Я так понимаю произошло обновление до 288 билда. Не могли бы вы уточнить, какая сборка у вас была до обновления?
И сообщите больше данных: ОС, наличие UAC и т.п.
Windows XP Pro. Какой был билд - не проследил, но устанавлмвал ещё полный дистрибутив одной из бета-версий. Вопрос решился переустановкой с сайта поверх имеющегося. Все сервера и счета подхватил. Теперь всё нормально.
1. По поводу OCO ордеров - потенциальная возможность в платформу заложена - остальное дело времени.
Разработчикам, по поводу заявки №18098 - А что отловить перечисления по определенному типу (заранее известному) не представляется возможным? Если нет то тогда действительно зачем усложнять себе жизнь...
PS
Хоть убейте, но я понять не могу, чем отличаются результаты оптимизации по БАРАМ и СВЕЧКАМ...
Нажмите на ссылку (выделено синим), куда попадаете? Вовсе не туда, где расписано, что представляет собой "Критерий оптимизации".
При нажатии на эту ссылку, происходит переход к описанию настроек тестера, где выбирается критерий оптимизации (там вкратце указано, что он представляет из себя, и дана ссылка на полное описание). Ссылку поставлю сразу на полное описание.
Разработчикам, по поводу заявки №18098 - А что отловить перечисления по определенному типу (заранее известному) не представляется возможным? Если нет то тогда действительно зачем усложнять себе жизнь...
PS
Хоть убейте, но я понять не могу, чем отличаются результаты оптимизации по БАРАМ и СВЕЧКАМ...
А Вы не выключайте голову. Используйте для оптимизации то перечисление, которое можно. А по барам и свечкам не используйте.
Все перечисления равноправны (синтаксически и семантически). Нельзя из-за одного перечисления отключать возможность оптимизации по другим перечислениям.
Ну вот я и поинтересовался возможностью ОТЛОВИТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ перечисление на уровне самого тестера...
Чисто теоретически. Как Вы себе представляете отлов определённого перечисления? Что-то в синтаксисе добавлять?
Типа enum nonoptimizable?
Ну я не знаю как тестер отлавливает параметры с типом Color, возможно и другие. Просто идея была в том чтобы отловить именно параметры с типом ENUM_CHART_MODE (являющимся по сути внутренним перечислением языка).
Все остальные нумераторы пускай себе живут спокойно..
PS
Ну раз проехали, так проехали (мне он лично не мешает), но вот если его зацепить (по каким-то соображениям) в совокупности с другими параметрами, к примеру с размером лотов, то сами догадываетесь во сколько раз возрастет число комбинаций (а оптимизированных параметров то в тесте может быть и не два)..
Ну я не знаю как тестер отлавливает параметры с типом Color, возможно и другие. Просто идея была в том чтобы отловить именно параметры с типом ENUM_CHART_MODE (являющимся по сути внутренним перечислением языка).
Очень просто. Существует такой тип color. Тип string тоже не оптимизируется.
Среди "внутренних" перечислений языка существуют такие интересные перечисления, как ENUM_TIMEFRAMES, ENUM_APPLIED_PRICE, ENUM_MA_METHOD, которые вполне подвержены оптимизации. Компилятор не делает разницы между "внутренними" перечислениями и пользовательскими перечислениями - их описания хранятся в одном месте.