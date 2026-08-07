Ошибки, баги, вопросы - страница 7
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А при данной стади развития: параметры, вызов функции и сама функция должно показывать ошибки при компиляции или нет. Если да то почему? У меня ошибки показывает
Да, действительно, почему-то ошибки хотя их не должно быть. Прошу разработчиков обратить на это внимание, переделал вот так, ошибок нет, но при использовании переключателя switch все равно выдает ошибку.
Да, действительно, почему-то ошибки хотя их не должно быть. Прошу разработчиков обратить на это внимание, переделал вот так, ошибок нет, но при использовании переключателя switch все равно выдает ошибку.
Сюда нужно посылать лоты в виде int, т.е. 0.01 = 1000, а 0.10 = 10000...
Сюда нужно посылать лоты в виде int, т.е. 0.01 = 1000, а 0.10 = 10000...
возвращает значение 1000 вместо 0.01
По вашему получается что функция
возвращает значение 1000 вместо 0.01
Нет, я говорил про, то что ошибка уйдет если код будет выглядеть вот так:
switchнельзя использовать числа двойной точности, тогда этот вариант нельзя использовать в этом случае.
Только сейчас заметил что в
нельзя использовать числа двойной точности, тогда этот вариант нельзя использовать в этом случае.
Можно, если предварительно преобразовать лоты в int. О чем я сказал выше...
А можно увидеть код если вам не трудно? А то пробую всяко разно не чего не получается.
Или есть какой то другой вариант по проще добовление в советник риск в прцентах от депо. Спасибо!
А можно увидеть код если вам не трудно? А то пробую всяко разно не чего не получается.
Или есть какой то другой вариант по проще добовление в советник риск в прцентах от депо. Спасибо!
Смотря что нужно получить в конечном итоге, вот тут я к примеру приводил ряд интересных функций на счет рисков
А чтобы этот код заработал, нужно всего-то умножить лот на 100000 и подать его для входа в switch(StepSize) как параметр (переменная типа int).
PS
И вообще, если честно я не совсем понимаю назначение всех этих вариантов? Я про то, что в контексте данной функции вполе хватит и одного из последних....
Смотря что нужно получить в конечном итоге, вот тут я к примеру приводил ряд интересных функций на счет рисков
А чтобы этот код заработал, нужно всего-то умножить лот на 100000 и подать его для входа в switch(StepSize) как параметр (переменная типа int).