Ошибки, баги, вопросы - страница 18

Новый комментарий
 

 В MQL4 была такая функция 

double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
В MQL5 что не нашел аналога, будет ли доступна подобная функция или надо вычислять самостоятельно, если да, то подскажите как это правильно сделать.
 

при переходе на новые сутки пропали все котировки за 29 число. перезагрузка терминала не помогает. обновить график тоже. 

 

 
Prival:

при переходе на новые сутки пропали все котировки за 29 число. перезагрузка терминала не помогает. обновить график тоже. 

 

А терминал к какому серверу подключен?
 
sergey1294:

 В MQL4 была такая функция

В MQL5 что не нашел аналога, будет ли доступна подобная функция или надо вычислять самостоятельно, если да, то подскажите как это правильно сделать.
См. стр. 16 данной темы.  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755  Популярный вопрос, однако! :)
 
Yedelkin:
См. стр. 16 данной темы.  https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755  Популярный вопрос, однако! :)
 там нет нужной информации, там есть функция только возврата свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN, а мне надо именно получить число сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота
 
alexvd:
А терминал к какому серверу подключен?
незнаю. терминал качал только у вас. других не использовал. сейчас данные появились, но утром их тоже небыло (получаеться всю ночь небыло). Могу выслать файлы для анализа, скажите только какие и куда
 
sergey1294:
 там нет нужной информации, там есть функция только возврата свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN, а мне надо именно получить число сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота

 

А в чём заключается разница между "возвратом свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN" и "числом, сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота"?

В частности, в обоих случаях речь идёт о неких "свободных средствах". "Свободных" для чего именно?

[Удален]  
Yedelkin:

 

А в чём заключается разница между "возвратом свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN" и "числом, сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота"?

В частности, в обоих случаях речь идёт о неких "свободных средствах". "Свободных" для чего именно?


ACCOUNT_FREEMARGIN

Размер свободных средств на счете  в валюте депозита, доступных для открытия позиции

double


ACCOUNT_FREEMARGIN, насколько я понимаю, возвращает текущее состояние свободных средств.

В некоторых случаях нужно определить еще и размер "свободных средств" с учетом еще не открытой позиции, но которая возможно будет открыта.

 
Interesting:


ACCOUNT_FREEMARGIN

Размер свободных средств на счете  в валюте депозита, доступных для открытия позиции

double


ACCOUNT_FREEMARGIN, насколько я понимаю, возвращает текущее состояние свободных средств.

В некоторых случаях нужно определить еще и размер "свободных средств" с учетом еще не открытой позиции, но которая возможно будет открыта.

 Все верно ACCOUNT_FREEMARGIN возвращает текущее состояние свободных средств, а мне нужно получить значение оставшихся свободных средств до открытия позиции. в МТ4 использовалась функция
double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume)
 

Кажется понял, о какой особенности идёт речь: определить размер свободных средств, которые останутся, если будет открыта позиция. Посмотрите следующие разделы справочника MQL5:

- Класс CAccountInfo; 

- FreeMarginCheck. 

1...111213141516171819202122232425...3695
Новый комментарий