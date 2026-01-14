Ошибки, баги, вопросы - страница 18
В MQL4 была такая функцияВ MQL5 что не нашел аналога, будет ли доступна подобная функция или надо вычислять самостоятельно, если да, то подскажите как это правильно сделать.
при переходе на новые сутки пропали все котировки за 29 число. перезагрузка терминала не помогает. обновить график тоже.
См. стр. 16 данной темы. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Популярный вопрос, однако! :)
А терминал к какому серверу подключен?
там нет нужной информации, там есть функция только возврата свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN, а мне надо именно получить число сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота
А в чём заключается разница между "возвратом свободных средств ACCOUNT_FREEMARGIN" и "числом, сколько останется свободных средств после открытия позиции объемом например 0.1 лота"?
В частности, в обоих случаях речь идёт о неких "свободных средствах". "Свободных" для чего именно?
ACCOUNT_FREEMARGIN
Размер свободных средств на счете в валюте депозита, доступных для открытия позиции
double
ACCOUNT_FREEMARGIN, насколько я понимаю, возвращает текущее состояние свободных средств.
В некоторых случаях нужно определить еще и размер "свободных средств" с учетом еще не открытой позиции, но которая возможно будет открыта.
Кажется понял, о какой особенности идёт речь: определить размер свободных средств, которые останутся, если будет открыта позиция. Посмотрите следующие разделы справочника MQL5:
- Класс CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.