Ошибки, баги, вопросы - страница 14
Оптимизацию по bool поправили
Вот и ладушки, только я в заявке движения не вижу (там еще были определенные нюансы)...
Подождите пожалуйста.
Заявки синхронизируются через какое-то время.
Подмечено, если напоминать, то синхронизация происходит быстрей...
PS
К примеру, про мою заявку №14620 походу забыли (что-то уж больно долго она синхронизируется)...
Подскажите, что я не так делаю. Индикаторы созданы для пояснения.
1. создал два индикатора, по отдельности все работает (рисует).
Индикатор 00 (одноцветный)
Индикатор 11 (многоцветный)
2. Теперь хочу объединить их вместе, за основу беру индикатор 11(многоцветный) и добавляю к нему еще 1 буфер, также как сделано в индикаторе 00.
Линия (Buffer_2[i]=high[i];) не рисуется, хотя рассчитывается, можно менять цвет.
Что я не так делаю ?
Что я не так делаю ?
PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
Общепринятая практика - для настроек использовать конфигурационный файл, особенно, если настроек много. А вот имя конфигурационного файла можно передавать параметром.
Общепринятая практика (в среде профессионалов) - это, когда терминал выдаёт сообщение об ошибке, а не вылетает.
Поддерживаю - Не стоит закрывать терминал или удалять эксперта с графика при каждом удобном (по мнению разработчиков) случае...
PS
Кстати о птичках, есть заявка №17391, как раз на эту тему...
Скачайте последнюю версию справки и загляните в раздел "Справочник MQL5 / Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте "
Сравнил онлайн версию с файлом имеющимся у меня. Или я совсем слепой или они полностью одинаковы...
Я как понял речь идет о следующем релизе терминала и новой версии справки?