Ошибки, баги, вопросы - страница 19
Кажется понял, о какой особенности идёт речь: определить размер свободных средств, которые останутся, если будет открыта позиция. Посмотрите следующие разделы справочника MQL5:
- Класс CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.
Спасибо за подсказку, со стандартной библиотекой еще не разбирался пока, по видимому без нее не обойтись.
Почему не обойтись? Вполне даже можно...
Кстати, вопрос разработчикам - А что рассчитывать маржу нужно только для Forex (или там есть еще поле для работы)?
Я в частности про это:
Также мне не очень понятна логика вот этой функции (верней она как раз понятна, не понятно почему все реализовано таким образом)...
PS
Насколько я понимаю обе этих функции не совсем окончены, по крайней мере они не отражают необходимой реальности при расчетах...
Кстати, вопрос разработчикам - А что рассчитывать маржу нужно только для Forex (или там есть еще поле для работы)?
Из мартовского ответа разработчиков следует, что это - временное явление (т.е. "есть еще поле для работы") : https://www.mql5.com/ru/forum/11/page14/#comment_3346
Понятно, "Не паханое поле" еще...
А есть у кого (включая разработчиков) нормальный алгоритм расчета?
незнаю. терминал качал только у вас. других не использовал. сейчас данные появились, но утром их тоже небыло (получаеться всю ночь небыло). Могу выслать файлы для анализа, скажите только какие и куда
Да. Была проблема на сервере.
Вопрос решили.
Не знаю, что там ВЫ и как решили, но так нельзя теперь, нет данных за 30.
из рисунка видно, что я торговал вчера, сделки нанесены на график, т.е. вчера у меня данные (котировки) были, а теперь у меня их кто то стырил ? пошел искать соседа и бить ему морду :-) с таким качеством поставки котировок, о создании АТС не может идти и речи…это какимже надо быть гением, что бы все правильно рассчитать и спрограмировать...рефреш не помогает
К какому аксесс серверу вы сейчас подключены?
Point 2
счет 92879 все время на нем и не менял.
Point 2
счет 92879 все время на нем и не менял.