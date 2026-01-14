Ошибки, баги, вопросы - страница 22
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При прочтении раздела не нашёл ответа на вопрос о том, как часто осуществляется автоматическое пересканирование сети. Не подскажете?
Всем доброе время суток.
Вопрос к разработчикам - Можно узнать как будут отражаться балансовые операции в OnTrade (если конечно вообще будут)?
Речь идет об отлове именно балансовых операций (поступление/снятие) по счету во время торгов на демо иле реале, а также обработки "вывода средств" в тестере....
1. Можно ли сделать настройку ширины колонок. А то при выводе банка,он гад все сжимает и не дает видеть котировки.
При прочтении раздела не нашёл ответа на вопрос о том, как часто осуществляется автоматическое пересканирование сети. Не подскажете?
Спасибо. Ух скока там вкусного.
1. Можно ли сделать настройку ширины колонок. А то при выводе банка,он гад все сжимает и не дает видеть котировки.
Так как народ лучше воспринимает картинки, чем текст, то добавлю еще и скриншот - "Как отключить Авторазмер для ширины столбцов в окне Обзор рынка"
Всем доброе время суток.
Вопрос к разработчикам - Можно узнать как будут отражаться балансовые операции в OnTrade (если конечно вообще будут)?
Речь идет об отлове именно балансовых операций (поступление/снятие) по счету во время торгов на демо иле реале, а также обработки "вывода средств" в тестере....
Чтобы настроить ширину вручную, отключите опцию "Авторазмер" в контекстном меню.
1. спасибо конечно, но все таки "Авторазмер" очень странный, если пустое поле авторазмериться так, что сжимает ячейки в которых есть информация, как то неправильно это.
2. если небудет других поставщиков котировок, то оно (поле) катое то бесполезное получается. Никак не могу понять для чего же оно? если там будет только одно название или как сейчас вообще нет ничего
2. если небудет других поставщиков котировок, то оно (поле) катое то бесполезное получается. Никак не могу понять для чего же оно? если там будет только одно название или как сейчас вообще нет ничего
Данное поле зарезервировано для информации о поставщике ликвидности, а не о поставщике котировок.
Данное поле зарезервировано для информации о поставщике ликвидности, а не о поставщике котировок.
можно чуть по подробнее, просто это не укладывается в голове. Как может быть ликвидность без цены ? это что получается я сейчас продам EURUSD по курсу 1.6, а ликвидность мне обеспечит банк UBS ?
Пример утрирован, но он показывает, что нет ликвидности без цены (в отрыве от котировок)... Наверное я что то не понимаю...
То есть, размер не плавает в зависимости заполненность или незаполненности колонок. Если колонка не нужна - лучше ее отключить.
В поле банка может показываться как поставщик ликвидности, так и поставщик котировок. Заполнением поля банка занимается шлюз/датафид.