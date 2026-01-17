Ошибки, баги, вопросы - страница 27

stringo:

Очень просто. Существует такой тип color. Тип string тоже не оптимизируется.

Среди "внутренних" перечислений языка существуют такие интересные перечисления, как ENUM_TIMEFRAMES, ENUM_APPLIED_PRICE, ENUM_MA_METHOD, которые вполне подвержены оптимизации. Компилятор не делает разницы между "внутренними" перечислениями и пользовательскими перечислениями - их описания хранятся в одном месте.

Раз различить нумераторы нет возможности, значит нет и темы для обсуждения (все просто)... :)
 
Interesting:

Это работает, проверено на трех ДЦ (перебор всех инструментов которые торгуются в ДЦ)

А вот этот код переберет все что в окне "Обзор рынка" выбрано

Только я тут вот что не пойму. Зачем такой перебор делать в OnTick().

не могу установить МТ5    При скачивании с сайта программы МТ5  скачивается всего 315к. в чем дело  или эта торговая платформа закрыта для скачивания
fvdtrejder:
не могу установить МТ5    При скачивании с сайта программы МТ5  скачивается всего 315к. в чем дело  или эта торговая платформа закрыта для скачивания

Новые ингаляторы грузят основу по нету, а сам exe-файл весит несколько Kb.

 
не могу установить МТ5    При скачивании с сайта программы МТ5  скачивается всего 315к. в чем дело  или эта торговая платформа закрыта для скачивания
 
скачиваю МТ5 с сайта  а при установке на пк пишет ошибку
 
fvdtrejder:
скачиваю МТ5 с сайта  а при установке на пк пишет ошибку

Сообщите в Сервисдеск, не забудьте указать детали.
fvdtrejder:
скачиваю МТ5 с сайта  а при установке на пк пишет ошибку

Какую именно ошибку выдает?

Приложите скриншоты.

 
пишет setup  error
fvdtrejder:
пишет setup  error

Процессор поддерживает SSL2 (PIV и их аналоги)?
 
кто нибудь подскажет как установить МТ5 на пк  впервые такое  МТ4 устанавливается без проблем
