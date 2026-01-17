Ошибки, баги, вопросы - страница 27
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Очень просто. Существует такой тип color. Тип string тоже не оптимизируется.
Среди "внутренних" перечислений языка существуют такие интересные перечисления, как ENUM_TIMEFRAMES, ENUM_APPLIED_PRICE, ENUM_MA_METHOD, которые вполне подвержены оптимизации. Компилятор не делает разницы между "внутренними" перечислениями и пользовательскими перечислениями - их описания хранятся в одном месте.
Это работает, проверено на трех ДЦ (перебор всех инструментов которые торгуются в ДЦ)
А вот этот код переберет все что в окне "Обзор рынка" выбрано
Только я тут вот что не пойму. Зачем такой перебор делать в OnTick().
не могу установить МТ5 При скачивании с сайта программы МТ5 скачивается всего 315к. в чем дело или эта торговая платформа закрыта для скачивания
Новые ингаляторы грузят основу по нету, а сам exe-файл весит несколько Kb.
скачиваю МТ5 с сайта а при установке на пк пишет ошибку
скачиваю МТ5 с сайта а при установке на пк пишет ошибку
Какую именно ошибку выдает?
Приложите скриншоты.
пишет setup error