В MQL4 эта функция была реализована при помощи WinAPI, для чего и требовался файл WinUser32.mqh, теперь он не нужен (по крайней мере явно этого не требуется).
 спасибо, сейчас попробую протестировать.
 
И точно, без нее все работает.
 

По крайней мере билдов 5 уже последних, включая 291-й

 

билд 291

MetaTester: Исправлено закрытие позиций на завершении тестирования.

позиция теперь закрывается на час раньше.

если нужно могу привести эксперт.  

 
А оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max" что показывает? Пока что у Вас выбран параметр "Balance+ Min Drawdown", и результаты соответствующие.

 
При чем здесь "результаты соответствующие"?

Начальный депозит четырехзначное число,  а результаты оптимизации почему то  шестизначные числа. Это баг.

 
Посмотрите в справке, какие результаты выдаются при разных значениях параметров оптимизации, в том числе при выборе параметра "Balance+ Min Drawdown". И чем они различаются между собой.

Поэтому вопрос остаётся: что показывает оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max"?  

А что касается шестизначных чисел, то у меня даже при  начальном параметре "Balance Max" - девятизначные числа https://www.mql5.com/ru/forum/1227  :). А при выборе параметра "Balance+ Min Drawdown" вообще полный пипец будет :))) Но жду обновления билда.

 
Не утруждайте себя пожалуйста комментированием моих постов. Моё сообщение об ошибке адресовано разработчикам, разместил здесь а не в сервисдеске, потому что нужно было показать скриншоты. 

Нормально показывает.

 
Не утруждайте себя пожалуйста комментированием моих постов. Моё сообщение об ошибке адресовано разработчикам, разместил здесь а не в сервисдеске, потому что нужно было показать скриншоты. 
Да мне не трудно подсказать очевидные вещи. И Ваши посты тут ни причём. При прочтени справки Вы сами могли бы найти ответ, без дополнительного обращения к разработчикам.
 
Где в справке на писано: "Размер баланса в каждом проходе оптимизации в 100 раз больше, чем на самом деле. Но Вы не обращайте на это внимание, это всего лишь безобидный глюк"?

Покажите, ткните носом.

