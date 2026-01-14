Ошибки, баги, вопросы - страница 24
В MQL4 эта функция была реализована при помощи WinAPI, для чего и требовался файл WinUser32.mqh, теперь он не нужен (по крайней мере явно этого не требуется).
По крайней мере билдов 5 уже последних, включая 291-й
билд 291
MetaTester: Исправлено закрытие позиций на завершении тестирования.
позиция теперь закрывается на час раньше.
если нужно могу привести эксперт.
А оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max" что показывает? Пока что у Вас выбран параметр "Balance+ Min Drawdown", и результаты соответствующие.
А оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max" что показывает? Пока что у Вас выбран параметр "Balance+ Min Drawdown", и результаты соответствующие.
При чем здесь "результаты соответствующие"?
Начальный депозит четырехзначное число, а результаты оптимизации почему то шестизначные числа. Это баг.
Посмотрите в справке, какие результаты выдаются при разных значениях параметров оптимизации, в том числе при выборе параметра "Balance+ Min Drawdown". И чем они различаются между собой.
Поэтому вопрос остаётся: что показывает оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max"?
А что касается шестизначных чисел, то у меня даже при начальном параметре "Balance Max" - девятизначные числа https://www.mql5.com/ru/forum/1227 :). А при выборе параметра "Balance+ Min Drawdown" вообще полный пипец будет :))) Но жду обновления билда.
Не утруждайте себя пожалуйста комментированием моих постов. Моё сообщение об ошибке адресовано разработчикам, разместил здесь а не в сервисдеске, потому что нужно было показать скриншоты.
Yedelkin:
Поэтому вопрос остаётся: что показывает оптимизация (тестирование) по параметру "Balance Max"?
Нормально показывает.
Да мне не трудно подсказать очевидные вещи. При прочтени справки Вы сами могли бы найти ответ, без дополнительного обращения к разработчикам.
Где в справке на писано: "Размер баланса в каждом проходе оптимизации в 100 раз больше, чем на самом деле. Но Вы не обращайте на это внимание, это всего лишь безобидный глюк"?
Покажите, ткните носом.