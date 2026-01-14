Ошибки, баги, вопросы - страница 15
Сравнил онлайн версию с файлом имеющимся у меня. Или я совсем слепой или они полностью одинаковы...
Вы же не скачали, иначе увидели бы
Interesting:
Кстати о птичках, есть заявка №17391, как раз на эту тему...
Я то подумал, что справка в лучших традициях обновляется автоматом. Заглянул в "родную" справку, все по старому, попробовал от Альпари (хотя по идеи справка то одна), результат тот же...
Оказывается нужно было куками загрузить, старею видимо...
Не считайте за "наезд", но - А онлайн версию слабо поправить?
PS
А почему новую версию справки терминал не видит?
Общепринятая практика (в среде профессионалов) - это, когда терминал выдаёт сообщение об ошибке, а не вылетает.
Ошибку с вылетом конечно же исправим, это подразумевалось по умолчанию.
Просто совет был о конфигурационных файлах как методе управления сложным набором входных параметров.
Запросил свойство SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE), возвращает ноль, это ошибка или данная функция еще не доступна. А также в тестере при прогонах запрос свойства PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) тоже все время возвращает ноль
Мы уже разбираемся с подобной заявкой.
Спасибо за сообщение.
а вот такая заявка есть ?
лог
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD time[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD time[0]=2010.06.25 23:00:00
бара AUDUSD 23:00 нет, он не существует.
вот картинка
так и должно быть ? Что будет выдавать эта функция если попадает на дыру в истории ?
Странное бездействие внутри цикла... :(
Описание проблемы
в простом скрипте (да и в индикаторах тоже)внутри цикла не работает Print (да и не только он)
Последовательность действий
Может так будет правильней?
Смотрим код
Идет запрос одного бара, чье время открытия находится слева от var=2010.06.25 23:00:00
var=2010.06.25 23:00:00
в глубине истории. Мы недавно дополнили справку по функциям Copy...(), например, для CopyTime():
Примечание
Если интервал запрашиваемых данных полностью находится вне доступных данных на сервере, то функция возвращает -1. В случае если запрашиваются данные за пределами TERMINAL_MAXBARS (максимальное количество баров на графике), функция также вернет -1.
При запросе данных из индикатора, если запрашиваемые таймсерии еще не построены или их необходимо загрузить с сервера, функция сразу же вернет -1, но при этом сам процесс загрузки/построения будет инициирован.
При запросе данных из эксперта или скрипта, будет инициирована загрузка с сервера, если локально этих данных у терминала нет, либо начнется построение нужной таймсерии, если данные можно построить из локальной истории, но они еще не готовы. Функция вернет то количество данных, которые будут готовы к моменту истечения таймаута, но загрузка истории будет продолжаться, и при следующем аналогичном запросе функция вернет уже больше данных.
При запросе данных в заданном диапазоне дат возвращаются только данные, попадающие в запрашиваемый интервал, при этом интервал задается и учитывается с точностью до секунды. То есть время открытия любого бара, для которого возвращается значение (объем, спред, значение в индикаторном буфере, цена Open, High, Low, Close или время открытия Time) всегда находится в запрошенном интервале.
Таким образом, если текущий день недели Суббота, то при попытке скопировать данные на недельном таймфрейме с указанием start_time=Последний_Вторник и stop_time=Последняя_Пятница функция вернет 0, так как время открытия на недельном таймфрейме всегда приходится на воскресенье, но ни один недельный бар не попадает в указанный диапазон.
Если необходимо получить значение, соответствующее текущему незавершенному бару, то можно использовать первую форму вызова с указанием start_pos=0 и count=1.