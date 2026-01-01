Пресс-конференция Национального Статистического Бюро по экономической ситуации (NBS Press Conference on Economic Situation) — ежемесячное событие, во время которого представители китайского статистического ведомства оглашают свою оценку сложившихся условий в экономике, рассказывают о динамике основных экономических и финансовых индикаторов и дают прогнозы на краткосрочную перспективу.

После оглашения своего заявления чиновники отвечают на вопросы журналистов.

Пресс-конференция отражает официальную статистическую картину китайской экономики, поэтому традиционно вызывает большой интерес среди представителей прессы и в деловых кругах. Однако она редко напрямую влияет на котировки юаня.