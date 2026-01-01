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Пресс-конференция национального бюро статистики Китая по экономической ситуации (National Bureau of Statistics of China Press Conference on Economic Situation)
Страна:
Китай
CNY, Китайский юань
Сектор:
Деньги
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Пресс-конференция Национального Статистического Бюро по экономической ситуации (NBS Press Conference on Economic Situation) — ежемесячное событие, во время которого представители китайского статистического ведомства оглашают свою оценку сложившихся условий в экономике, рассказывают о динамике основных экономических и финансовых индикаторов и дают прогнозы на краткосрочную перспективу.
После оглашения своего заявления чиновники отвечают на вопросы журналистов.
Пресс-конференция отражает официальную статистическую картину китайской экономики, поэтому традиционно вызывает большой интерес среди представителей прессы и в деловых кругах. Однако она редко напрямую влияет на котировки юаня.