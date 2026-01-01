Комитет по денежно-кредитной политике (COPOM) состоит из отдельных сотрудников и отделов Центрального банка Бразилии. Комитет возглавляет президент Центрального банка. В его состав входят члены Совета директоров и руководители различных отделов банка, включая Департамент международных резервных операций (DEPIN), Департамент банковских и платежных систем (DEBAN), Департамент операций на открытом рынке (DEMAB) и Департамент исследований (DEPEP), а также другие члены центрального банка, приглашаемые в соответствии вопросами, которые предполагается рассмотреть на совещании.

Комитет собирается примерно восемь раз в год (каждые 45 дней). Цель таких встреч — выработка руководящих принципов денежно-кредитной политики, установка целевого уровня ставки Selic и прогноз (будет ли тренд по ставке Selic до следующего заседания высоким, низким или нейтральным), анализ отчета по инфляции и достижение целевого уровня инфляции, установленного Национальным финансовым советом.

Комитет COPOM принимает решения, позволяющие удерживать инфляцию, которая оценивается Национальным индексом потребительских цен (IPCA), на уровне, установленном Национальным валютным советом (CMN). Заседание длится два дня, при этом на второй день члены с правом голоса (Председатель комитета и члены коллегиального Совета директоров) участвуют в определении основных принципов экономики Бразилии. По итогам встречи Центральный банк Бразилии подготавливает и официально публикует протокол заседания Комитета COPOM.

Решения, принимаемые на заседании COPOM, напрямую влияют на весь инвестиционный рынок, а также на стоимость национальной валюты и цены на товары и услуги. К примеру, инфляция выше целевого уровня, установленного Национальным валютным советом, напрямую влияет на финансовый рынок, что приводит к девальвации акций на фондовой бирже; обратное имеет тенденцию приводить к повышению стоимости акций.