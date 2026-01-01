货币政策委员会(COPOM)是一个由巴西央行职员和部门的特定成员组成的委员会。COPOM由央行行长主持，由理事会成员和以下部门负责人组成：国际储备业务部(DEPIN)、银行与支付系统业务部(DEBAN)、公开市场业务部(DEMAB)和学习与研究部(DEPEP)以及根据将在会议上讨论的议题议程而受邀的来自央行的其他成员。

货币政策委员会(COPOM)每年约举行八次会议（每45天一次），旨在制定货币政策指导方针、设定Selic利率目标及其偏差（如果直到下一次会议之前Selic利率趋势将是高，低或中等）、分析通货膨胀报告并达到国家货币委员会确定的通货膨胀目标。

COPOM决策是为了使由全国居民消费价格指数（IPCA）衡量的通货膨胀与国家货币委员会（CMN）设定的目标保持一致。此会议持续两天，在第二天，只有具有投票权的成员（委员会主席和合议庭成员）参加，确定巴西经济的指导方针。会议结束时，随着指导方针的制定，COPOM会议记录将由巴西央行撰写并正式公布。

COPOM会议的决策直接影响整个投资市场，以及本国货币的价值，巴西提供的商品、产品和服务的价格，例如：超过国家货币委员会设定目标的通货膨胀会直接影响金融市场，从而导致证券交易所的股票贬值；相反的趋势是股票升值。