MQL5 ReferenceStandard LibraryPanels and DialogsCAppDialogOnClickButtonMinMax CreateDestroyOnEventRunChartEventMinimizedIniFileSaveIniFileLoadIniFileNameIniFileExtCreateCommonCreateExpertCreateIndicatorCreateButtonMinMaxOnClickButtonCloseOnClickButtonMinMaxOnAnotherApplicationCloseReboundMinimizeMaximizeCreateInstanceIdProgramNameSubwinOff OnClickButtonMinMax The virtual handler of the control "ClickButtonMinMax" (mouse click on minimize/maximize button) internal event. virtual void OnClickButtonClose() Return Value None. OnClickButtonClose OnAnotherApplicationClose