OnClickButtonClose

The virtual handler of the control "ClickButtonClose" (mouse click on close button) internal event.

virtual void OnClickButtonClose()

Return Value

None.