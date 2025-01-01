- Информация об исторических данных по инструменту
Значения перечислений для работы с торговыми сигналами и настройками их копирования.
Перечисления свойств типа double торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_BASE_BALANCE
|
Баланс счета
|
SIGNAL_BASE_EQUITY
|
Средства на счете
|
SIGNAL_BASE_GAIN
|
Прирост счета в процентах
|
SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN
|
Максимальная просадка
|
SIGNAL_BASE_PRICE
|
Цена подписки на сигнал
|
SIGNAL_BASE_ROI
|
Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %
Перечисления свойств типа integer торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED
|
Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)
|
SIGNAL_BASE_DATE_STARTED
|
Дата начала мониторинга сигнала
|
SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED
|
Дата последнего обновления торговой статистики сигнала
|
SIGNAL_BASE_ID
|
ID сигнала
|
SIGNAL_BASE_LEVERAGE
|
Плечо торгового счета
|
SIGNAL_BASE_PIPS
|
Результат торговли в пипсах
|
SIGNAL_BASE_RATING
|
Позиция в рейтинге сигналов
|
SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS
|
Количество подписчиков
|
SIGNAL_BASE_TRADES
|
Количество трейдов
|
SIGNAL_BASE_TRADE_MODE
|
Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)
Перечисления свойств типа string торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN
|
Логин автора сигнала
|
SIGNAL_BASE_BROKER
|
Наименование брокера (компании)
|
SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER
|
Сервер брокера
|
SIGNAL_BASE_NAME
|
Имя сигнала
|
SIGNAL_BASE_CURRENCY
|
Валюта счета сигнала
Перечисления свойств типа double настроек копирования торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT
|
Процент для конвертации объема сделки
|
SIGNAL_INFO_SLIPPAGE
|
Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок
|
SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT
|
Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o
Перечисления свойств типа integer настроек копирования торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED
|
Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения
|
SIGNAL_INFO_COPY_SLTP
|
Флаг копирования Stop Loss и Take Profit
|
SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT
|
Ограничения по депозиту (в %)
|
SIGNAL_INFO_ID
|
id сигнала, r/o
|
SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED
|
Флаг разрешения на копирование сделок по подписке
|
SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE
|
Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o
Перечисления свойств типа string настроек копирования торговых сигналов:
|
Константа
|
Описание
|
SIGNAL_INFO_NAME
|
Имя сигнала, r/o
