Свойства сигналов 

Свойства сигналов

Значения перечислений для работы с торговыми сигналами и настройками их копирования.

Перечисления свойств типа double торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_BASE_DOUBLE

Константа

Описание

SIGNAL_BASE_BALANCE

Баланс счета

SIGNAL_BASE_EQUITY

Средства на счете

SIGNAL_BASE_GAIN

Прирост счета в процентах

SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN

Максимальная просадка

SIGNAL_BASE_PRICE

Цена подписки на сигнал

SIGNAL_BASE_ROI

Значение ROI (Return on Investment) сигнала в %

Перечисления свойств типа integer торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_BASE_INTEGER

Константа

Описание

SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED

Дата публикации сигнала (когда стал доступен для подписки)

SIGNAL_BASE_DATE_STARTED

Дата начала мониторинга сигнала

SIGNAL_BASE_DATE_UPDATED

Дата последнего обновления торговой статистики сигнала

SIGNAL_BASE_ID

ID сигнала

SIGNAL_BASE_LEVERAGE

Плечо торгового счета

SIGNAL_BASE_PIPS

Результат торговли в пипсах

SIGNAL_BASE_RATING

Позиция в рейтинге сигналов

SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS

Количество подписчиков

SIGNAL_BASE_TRADES

Количество трейдов

SIGNAL_BASE_TRADE_MODE

Тип счета (0-реальный счет, 1-демо-счет, 2-конкурсный счет)

Перечисления свойств типа string торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_BASE_STRING

Константа

Описание

SIGNAL_BASE_AUTHOR_LOGIN

Логин автора сигнала

SIGNAL_BASE_BROKER

Наименование брокера (компании)

SIGNAL_BASE_BROKER_SERVER

Сервер брокера

SIGNAL_BASE_NAME

Имя сигнала

SIGNAL_BASE_CURRENCY

Валюта счета сигнала

Перечисления свойств типа double настроек копирования торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_INFO_DOUBLE

Константа

Описание

SIGNAL_INFO_EQUITY_LIMIT

Процент для конвертации объема сделки

SIGNAL_INFO_SLIPPAGE

Величина проскальзывания, с которым выставляются рыночные ордера при синхронизации позиций и копировании сделок

SIGNAL_INFO_VOLUME_PERCENT

Значение ограничения по средствам для сигнала, r/o

Перечисления свойств типа integer настроек копирования торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_INFO_INTEGER

Константа

Описание

SIGNAL_INFO_CONFIRMATIONS_DISABLED

Флаг разрешения синхронизации без показа диалога подтверждения

SIGNAL_INFO_COPY_SLTP

Флаг копирования Stop Loss и Take Profit

SIGNAL_INFO_DEPOSIT_PERCENT

Ограничения по депозиту (в %)

SIGNAL_INFO_ID

id сигнала, r/o

SIGNAL_INFO_SUBSCRIPTION_ENABLED

Флаг разрешения на копирование сделок по подписке

SIGNAL_INFO_TERMS_AGREE

Флаг согласия с условиями использования сервиса "Сигналы", r/o

Перечисления свойств типа string настроек копирования торговых сигналов:

ENUM_SIGNAL_INFO_STRING

Константа

Описание

SIGNAL_INFO_NAME

Имя сигнала, r/o

