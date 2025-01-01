Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыТорговые константы
Торговые константы
Разнообразные константы, используемые для программирования торговых стратегий, разделены на следующие группы:
- Информация об исторических данных по инструменту – получение общей информации по финансовому инструменту;
- Свойства ордеров – получение информации о торговых ордерах;
- Свойства позиций – получение информации о текущих позициях;
- Свойства сделок – получение информации о совершенных сделках;
- Типы торговых операций – описание доступных торговых операций;
- Типы торговых транзакций - описание возможных типов торговых транзакций;
- Виды заявок в стакане цен - для разделения заявок по направлению запрашиваемой торговой операции.