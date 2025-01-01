Справочник MQL5Константы, перечисления и структурыСостояние окружения
Состояние окружения
Константы, описывающие текущую среду выполнения mql5-программы делятся на группы:
- Состояние клиентского терминала – информация о клиентском терминале;
- Информация о запущенной MQL5-программе – свойства mql5-программы, которые помогают дополнительно управлять ее поведением;
- Информация об инструменте – получение торговой информации об инструменте;
- Информация о счете – информация о текущем торговом счете;
- Статистика тестирования – результаты тестирования эксперта.