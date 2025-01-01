- Выражения
- Арифметические операции
- Операции присваивания
- Операции отношения
- Логические операции
- Побитовые операции
- Другие операции
- Приоритеты и порядок операций
Арифметические операции
К арифметическим относятся аддитивные и мультипликативные операции:
|
Сумма величин i = j + 2;
Операция инкремента и декремента применяются только к переменным, к константам не применяются. Префиксныe инкремент (++i) и декремент (--k) применяются к переменной непосредственно перед использованием этой переменной в выражении.
Постфиксные инкремент (i++) и декремент (k--) применяются к переменной сразу после использования этой переменной в выражении.
Важное замечание
|
int i=5;
Могут возникнуть вычислительные проблемы при переносе вышеуказанного выражения из одной среды программирования в другую (например, из Borland C++ в MQL5). В общем случае порядок вычислений зависит от реализации компилятора. На практике существуют два способа реализации постдекремента (постинкремента):
- постдекремент (постинкремент) применяется к переменной после вычисления всего выражения;
- постдекремент (постинкремента) применяется к переменной сразу по месту операции.
В MQL5 в данный момент реализован первый способ вычисления постдекремента (постинкремента). Но даже обладая этим знанием лучше не экспериментировать с использованием данной тонкости.
Примеры:
|
int a=3;
Смотри также