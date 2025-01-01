Арифметические операции

К арифметическим относятся аддитивные и мультипликативные операции:

Сумма величин i = j + 2;

Вычитание величин i = j - 3;

Изменение знака x = - x;

Умножение величин z = 3 * x;

Частное от деления i = j / 5;

Остаток от деления minutes = time % 60;

Добавление 1 к значению переменной i++;

Добавление 1 к значению переменной ++i;

Вычитание 1 от значения переменной k--;

Вычитание 1 от значения переменной --k;

Операция инкремента и декремента применяются только к переменным, к константам не применяются. Префиксныe инкремент (++i) и декремент (--k) применяются к переменной непосредственно перед использованием этой переменной в выражении.

Постфиксные инкремент (i++) и декремент (k--) применяются к переменной сразу после использования этой переменной в выражении.

Важное замечание

int i=5;

int k = i++ + ++i;

Могут возникнуть вычислительные проблемы при переносе вышеуказанного выражения из одной среды программирования в другую (например, из Borland C++ в MQL5). В общем случае порядок вычислений зависит от реализации компилятора. На практике существуют два способа реализации постдекремента (постинкремента):

постдекремент (постинкремент) применяется к переменной после вычисления всего выражения; постдекремент (постинкремента) применяется к переменной сразу по месту операции.

В MQL5 в данный момент реализован первый способ вычисления постдекремента (постинкремента). Но даже обладая этим знанием лучше не экспериментировать с использованием данной тонкости.

Примеры:

int a=3;

a++; // верное выражение

int b=(a++)*3; // неверное выражение

