Opérateur Conditionnel If-Else

L'opérateur IF - ELSE est utilisé lorsqu'un choix doit être fait. Formellement, la syntaxe est la suivante :

if (expression)

opérateur1

else

opérateur2

Si l'expression est vraie, operator1 est exécuté et le contrôle est donné à l'opérateur qui suit operator2 (operator2 n'est pas exécuté). Si l'expression est fausse, operator2 est exécuté.

La partie else de l'opérateur if peut être omise. Une divergence peut donc apparaître dans des opérateurs if imbriqués sans la partie else. Dans ce cas, else s'adresse à l'opérateur if précédent le plus proche dans le même bloc qui n'a pas de partie else.

Exemples :

//--- La partie else se réfère au deuxième opérateur if :

if(x>1)

if(y==2) z=5;

else z=6;

//--- La partie else se réfère au premier opérateur if :

if(x>l)

{

if(y==2) z=5;

}

else z=6;

//--- Opérateurs imbriqués

if(x=='a')

{

y=1;

}

else if(x=='b')

{

y=2;

z=3;

}

else if(x=='c')

{

y=4;

}

else Print("ERREUR");

Voir aussi

Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets