MQL5 リファレンス言語基礎演算子if-else 条件演算子
- 重文演算子
- 式の演算子
- Return 演算子
- if-else 条件演算子
- 三項演算子 ?:
- Switch 演算子
- while 反復演算子
- for 反復演算子
- do while 反復演算子
- Break 演算子
- Continue 演算子
- 행렬 곱 연산자 @
- new オブジェクト作成演算子
- delete オブジェクト解除演算子
If-Else 조건부 연산자
IF - ELSE 연산자는 선택이 필수적일 경우 사용됩니다. 공식적으로 구문은 다음과 같습니다:
if (expression)
표현식이 true이면 연산자 1이 실행되고 연산자 2 뒤에 오는 연산자(연산자 2는 실행되지 않음)가 제어됩니다. 표현식이 false이면 연산자 2가 실행됩니다.
else 파트(if 연산자의)는 생략될 수 있습니다. 따라서, 연산에 발산이 나타날 수 있습니다, if 연산자가 else 파트를 생략한 경우. 이 경우, else 부분이 없는 동일한 블록에서 가장 가까운 이전 if 연산자에게 else 주소를 지정합니다.
예제:
//--- else 부분은 연산자가 두 번째 파트를 참조합니다:
