If-Else 조건부 연산자

IF - ELSE 연산자는 선택이 필수적일 경우 사용됩니다. 공식적으로 구문은 다음과 같습니다:

if (expression)

연산자1

else

연산자2

표현식이 true이면 연산자 1이 실행되고 연산자 2 뒤에 오는 연산자(연산자 2는 실행되지 않음)가 제어됩니다. 표현식이 false이면 연산자 2가 실행됩니다.

else 파트(if 연산자의)는 생략될 수 있습니다. 따라서, 연산에 발산이 나타날 수 있습니다, if 연산자가 else 파트를 생략한 경우. 이 경우, else 부분이 없는 동일한 블록에서 가장 가까운 이전 if 연산자에게 else 주소를 지정합니다.

예제:

//--- else 부분은 연산자가 두 번째 파트를 참조합니다:

if(x>1)

if(y==2) z=5;

else z=6;

//--- else 부분은 첫 번째 if 연산자를 참조합니다:

if(x>l)

{

if(y==2) z=5;

}

else z=6;

//--- 내포 연산자

if(x=='a')

{

y=1;

}

else if(x=='b')

{

y=2;

z=3;

}

else if(x=='c')

{

y=4;

}

else Print("ERROR");

더 보기

