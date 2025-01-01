Référence MQL5Concepts de Base du LangageOpérateursOpérateur Continue
- Opérateurs Composés
- Opérateur d'Expression
- Opérateur Return
- Opérateur Conditionnel if-else
- Opérateur Ternaire ?:
- Opérateur Switch
- Opérateur de Boucle while
- Opérateur de Boucle for
- Opérateur de Boucle do while
- Opérateur Break
- Opérateur Continue
- Opérateur de produit matriciel @
- Opérateur de Création d'Objet new
- Opérateur de Suppression d'Objet delete
Opérateur Continue
L'opérateur continue passe le contrôle au début de l'itération suivante de l'opérateur de boucle while, do-while ou for. Le but de cet opérateur est l'opposé de celui de l'opérateur break.
Exemple :
|
//--- Somme de tous les éléments différents de zéro
