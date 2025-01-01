Opérateur Continue

L'opérateur continue passe le contrôle au début de l'itération suivante de l'opérateur de boucle while, do-while ou for. Le but de cet opérateur est l'opposé de celui de l'opérateur break.

Exemple :

//--- Somme de tous les éléments différents de zéro

int func(int array[])

{

int array_size=ArraySize(array);

int sum=0;

for(int i=0;i<array_size; i++)

{

if(a[i]==0) continue;

sum+=a[i];

}

return(sum);

}

Voir aussi

Initialisation des Variables, Portée de Visibilité et Cycle de Vie des Variables, Créer et Supprimer des Objets