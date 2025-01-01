DocumentationSections
L'opérateur continue passe le contrôle au début de l'itération suivante de l'opérateur de boucle while, do-while ou for. Le but de cet opérateur est l'opposé de celui de l'opérateur break.

Exemple :

//--- Somme de tous les éléments différents de zéro
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

