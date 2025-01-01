DocumentazioneSezioni
Operatore Continue

L' operatore continue passa il controllo all'inizio dell'operatore di ciclo esterno più vicino while, do-while o for, all'iterazione successiva chiamata. Lo scopo di questo operatore è opposto a quello dell' operatore break.

Esempio:

//--- Somma di tutti gli elementi diversi da zero
int func(int array[])
  {
   int array_size=ArraySize(array);
   int sum=0;
   for(int i=0;i<array_size; i++)
     {
      if(a[i]==0) continue;
      sum+=a[i];
     }
   return(sum);
  }

Vedi anche

Inizializzazione delle Variabili, Visibilità Ambito e Durata delle Variabili, Creazione ed Eliminazione di Oggetti